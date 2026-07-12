Cantor revela vício em apostas e revela perda de R$ 800 mil

Victor Custódio Gomes surpreendeu os fãs e amigos ao revelar que possui vício em apostas. Conhecido como Vittim, o cantor cearense fez um relato emocionante em suas redes sociais e contou que já perdeu cerca de R$ 800 mil com os jogos de azar.

“É um vício desgraçado, um vício que parece que não tem fim, um vício que parece que não acaba, que é aposta. Eu acabei com a minha vida em apostas esportivas, apostas de cassino, essas coisas”, disse ele.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O artista afirmou que luta contra o vício há 5 anos e que chegou até a vender alguns equipamentos musicais para continuar apostando. “Quando eu estava no ‘pique’ do vício mesmo, eu vendi meus equipamentos, que eram de qualidade, equipamentos profissionais”, relembrou ele em entrevista ao g1.

“Eu vendi a preço de banana pra poder alimentar o vício, porque eu não conseguia me segurar. Quando eu estava sem dinheiro, eu tinha que fazer alguma coisa, vender alguma coisa, para manter o vício”, lamentou.

Em seu relato, Victor também contou que se afastou de amigos e familiares devido ao vício, pois usava o dinheiro que deveria ser pago aos próprios músicos para seguir alimentando o vício.

“Afetou tanto meus músicos como os compromissos que eu tinha. Eu gastava o dinheiro dos compromissos e colocava tudo em jogo. Às vezes deixava os meninos [músicos] sem receber [o pagamento] para pegar o dinheiro e jogar”, contou.

“A pessoa vai deixando de honrar os compromissos, perdendo amizades, vai rachando sua família, porque quando acaba seu dinheiro, você vai pedir pra outra pessoa, vai pedir emprestado, você mente dizendo que é pra fazer uma coisa e vai fazer outra porque quer jogar”, finalizou.