SUSTO
Estrutura de palco desaba durante show e assusta cantora
Artista se manifestou sobre o ocorrido nas redes sociais
Pocah passou por um susto durante uma apresentação no festival Todo Mundo no Rancho, em Contagem, Minas Gerais, neste domingo, 12. A cantora sofreu um acidente após parte da estrutura do palco desabar de forma repentina.
O piso cedeu e fez com que as dançarinas da artista caíssem no vão aberto na estrutura. No entanto, a ex-BBB conseguiu se equilibrar na borda do palco e não caiu no buraco com as funcionárias.
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Assustada, a artista afirmou que estava tudo bem e garantiu que ninguém se machucou de forma grave. “A primeira coisa que eu fiz foi verificar se minhas meninas estavam bem, e retirei elas do palco. Só as que abalam as estruturas”, disse ela.
A funkeira ainda compartilhou o registro do momento em seu perfil do Instagram, se divertindo com a situação inusitada. Confira: