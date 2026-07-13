'Quer tentar outra vez?': Neymar comenta vídeo sobre jogar Copa 2030

Quando o Brasil foi eliminado para a Noruega, quase todos os brasileiros se despediram de Neymar Jr - mas ele não necessariamente se despediu da Copa do Mundo.

Neymar reagiu a um vídeo criado com inteligência artificial que imagina diferentes versões do jogador tentando convencê-lo a disputar a Copa de 2030. A publicação viralizou neste domingo, 12, e recebeu do camisa 10 três emojis de emoção nos comentários.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Produzido pelo perfil "Nerd Soul AI", o vídeo mostra versões de Neymar em diferentes momentos da vida. A narrativa parte de um encontro entre o jogador adulto e sua versão criança, ainda vestida com um colete do Santos, e usa o sonho do título mundial para sugerir uma última tentativa em 2030.

Na cena, duas versões adultas de Neymar observam o jogador ainda menino. Uma delas se aproxima e se apresenta como "você do futuro".

A criança começa a fazer perguntas sobre a trajetória que teria pela frente, até querer saber com quantos anos eles conquistaram a primeira Copa do Mundo. A resposta muda o tom do vídeo.

"É sobre isso que eu queria falar com você. Nós não conseguimos. Eu dei tudo de mim. Esgotei todas as minhas forças, mas não consegui. Sozinho, eu nunca conseguiria", diz a versão adulta criada por inteligência artificial.

Na sequência, o personagem faz um pedido à criança: "É por isso que eu estou aqui. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você responda a uma pergunta: você quer que eu tente uma última vez?".

Taça de 2030

Enquanto a conversa acontece, uma quarta versão de Neymar surge no vídeo. Quando um dos personagens pergunta de qual ano ele veio, a câmera destaca a taça da Copa do Mundo em suas mãos, com a inscrição "2030".

A versão criança, então, responde de forma afirmativa ao pedido para tentar novamente conquistar o Mundial: "Sim, uma última vez".

33 milhões de visualizações

A produção ganhou enorme repercussão nas redes sociais, e em cerca de 12 horas, o vídeo chegou a 33 milhões de visualizações. A publicação também acumulou 3,7 milhões de curtidas, 190 mil comentários e mais de um milhão de compartilhamentos.

Além da reação do próprio Neymar, que deixou emojis emocionados, diversos torcedores deixaram mensagens e pedidos para que o atacante considere disputar a edição de 2030.

Comentário de Neymar no vídeo - Foto: Reprodução I Instagram

Neymar terá 38 anos na próxima Copa

Aos 34 anos, Neymar já disputou quatro Copas do Mundo: 2014, 2018, 2022 e 2026. Caso esteja na próxima edição, terá 38 anos, no Mundial que será disputado quatro anos depois de uma participação limitada por problemas físicos em 2026.

Em recuperação de lesão, Neymar entrou em campo apenas duas vezes nesta Copa. Uma das aparições aconteceu na derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final, resultado que encerrou a campanha da Seleção.

Neymar chorando após eliminação para Noruega - Foto: Reprodução I Instagram

Histórico em Copas

Em 2014, Neymar sofreu uma lesão nas quartas de final e ficou fora da derrota para a Alemanha na semifinal. Em 2018, o Brasil caiu diante da Bélgica nas quartas.

Quatro anos depois, foi eliminado pela Croácia na mesma fase, e em 2026, a despedida aconteceu nas oitavas contra a Noruega.

A reação ao vídeo não representa uma confirmação de que o atacante tentará disputar a Copa de 2030. Ainda assim, os emojis foram suficientes para alimentar entre os torcedores a esperança de que Neymar possa reconsiderar a decisão e buscar o título mundial mais uma vez.