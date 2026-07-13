Por superstição, Argentina faz pedido inusitado a Fifa

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Às vésperas das partidas da semifinal da Copa do Mundo de 2026, a Argentina realizou um pedido inusitado para a Fifa a respeito dos uniformes nesta segunda-feira, 13. Baseando-se em uma superstição, os sul-americanos preferiram enfrentar a Inglaterra utilizando seu uniforme azul, o segundo.

A Fifa acatou o pedido e definiu, nesta segunda-feira, 13, quais uniformes vão ser utilizados nas partidas de semifinal:

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França e Inglaterra com uniformes um;

Argentina e Espanha com uniformes dois.

Superstição baseou o pedido da Argentina

Os argentinos emitiram um pedido à Fifa para poderem utilizar o uniforme dois no duelo eliminatório contra a Inglaterra. O motivo disso é uma superstição de eliminação.

Nos últimos encontros três entre as duas seleções, a Argentina venceu todas as partidas quando vestia a camisa azul.

1986: vitória dos argentinos por 2 a 1, utilizando uniforme azul;

1998: vitória dos argentinos nos pênaltis, utilizando uniforme azul;

Porém, no último confronto entre as duas equipes, que aconteceu em 2002, os argentinos vestiam o uniforme branco e foram derrotados por 1 a 0 pelos ingleses.

Veja o histórico geral

Inglaterra 3 x 1 Argentina: Copa do Mundo de 1962, fase de grupos;

Inglaterra 1 x 0 Argentina: Copa do Mundo de 1966, quartas de final;

Argentina 2 x 1 Inglaterra: Copa do Mundo de 1986, quartas de final;

Argentina 2 (4) x (3) 2 Inglaterra: Copa do Mundo de 1998, oitavas de final;

Inglaterra 1 x 0 Argentina: Copa do Mundo de 2002, fase de grupos.



Veja as combinações de uniformes

França x Espanha, terça-feira, 14 às 16h.

França x Espanha - Foto: AFP

Inglaterra x Argentina, quarta-feira, 15, às 16h.