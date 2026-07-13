Copa do Mundo terá homenagem a vítimas de atentado na França

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O jogo entre França e Espanha, válido pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, terá um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado terrorista na cidade francesa de Nice, que completa 10 anos no dia do duelo.

No dia 14 de julho de 2016, quando os franceses comemoravam o Dia da Queda da Bastilha, um homem dirigindo um caminhão carregado com armas e granadas atropelou uma multidão que assistia a uma queima de fogos na Promenade des Anglais, ponto turístico de Nice, na França, deixando 86 mortos e mais de 400 feridos.

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Em postagem na rede social X (antigo twitter), o presidente francês Emmanuel Macron agradeceu à Fifa.

“Antes do jogo França x Espanha, será observado um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado de Nice, dez anos após o dia 14 de julho de 2016. Agradecemos ao presidente da FIFA por ter atendido ao pedido da França e de todos os franceses mobilizados. Nunca esqueceremos”.

Avant France-Espagne, une minute de silence sera observée en hommage aux victimes de l’attentat de Nice, dix ans après le 14 juillet 2016.



Merci au Président de la FIFA d’avoir répondu à la demande de la France et de tous les Français mobilisés.



Nous n’oublierons jamais. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 13, 2026

Eric Ciotti, prefeito de Nice, onde aconteceu o atentado, também falou sobre a homenagem que será feita na partida: “Agradeço calorosamente ao presidente da FIFA, Gianni Infantino. Sei que todos os habitantes de Nice, todos os franceses e, além disso, todas as vítimas estão muito sensíveis a esse magnífico gesto de respeito e consideração”.

Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, vient de m’annoncer que la FIFA a accepté qu’une minute de silence se tienne au début de la demi-finale de Coupe du monde France - Espagne, qui aura lieu demain, mardi 14 juillet, soir de la commémoration des… pic.twitter.com/lu0orMunof — Eric Ciotti (@eciotti) July 13, 2026

França x Espanha

Consideradas favoritas ao título desde antes do início do torneio, França e Espanha se enfrentam nesta terça-feira, 14, às 16h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos.