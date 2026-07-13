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MEMÓRIA

Copa do Mundo terá homenagem a vítimas de atentado na França

Jogo entre França e Espanha terá um minuto de silêncio em memória dos 86 mortos no atentado

Gustavo Nascimento
Por
Jogadores da França
Jogadores da França - Foto: FRANCK FIFE | AFP

O jogo entre França e Espanha, válido pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, terá um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado terrorista na cidade francesa de Nice, que completa 10 anos no dia do duelo.

No dia 14 de julho de 2016, quando os franceses comemoravam o Dia da Queda da Bastilha, um homem dirigindo um caminhão carregado com armas e granadas atropelou uma multidão que assistia a uma queima de fogos na Promenade des Anglais, ponto turístico de Nice, na França, deixando 86 mortos e mais de 400 feridos.

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Em postagem na rede social X (antigo twitter), o presidente francês Emmanuel Macron agradeceu à Fifa.

“Antes do jogo França x Espanha, será observado um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado de Nice, dez anos após o dia 14 de julho de 2016. Agradecemos ao presidente da FIFA por ter atendido ao pedido da França e de todos os franceses mobilizados. Nunca esqueceremos”.

Eric Ciotti, prefeito de Nice, onde aconteceu o atentado, também falou sobre a homenagem que será feita na partida: “Agradeço calorosamente ao presidente da FIFA, Gianni Infantino. Sei que todos os habitantes de Nice, todos os franceses e, além disso, todas as vítimas estão muito sensíveis a esse magnífico gesto de respeito e consideração”.

França x Espanha

Consideradas favoritas ao título desde antes do início do torneio, França e Espanha se enfrentam nesta terça-feira, 14, às 16h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos.

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copa do mundo espanha frança Futebol Homenagem

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