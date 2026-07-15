Caos em Paris: eliminação na Copa do Mundo causa 200 prisões na França

Siga o A TARDE no Google

A França foi eliminada da Copa do Mundo pela Espanha na última terça-feira, 14, quando perdeu por 2 a 0 e recalculou a rota rumo à disputa do terceiro lugar. Paris, no entanto, não aceitou bem a derrota.

Depois da eliminação, a noite se seguiu com muita violência nas ruas francesas, resultando em mais de 200 pessoas presas durante confrontos registrados principalmente em Paris e Lyon, segundo informações divulgadas pelo jornal britânico The Sun.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na capital francesa, ao menos 141 detenções foram realizadas por envolvimento em episódios de violência. Entre as ocorrências relatadas estavam o lançamento de fogos de artifício e morteiros contra agentes de segurança.

Em Lyon, a polícia utilizou gás lacrimogêneo para dispersar grupos reunidos nas ruas, e cerca de 20 pessoas foram presas na cidade.

Apesar dos confrontos, as autoridades informaram que não houve registro de feridos graves nem de danos de grande proporção ao patrimônio.

Em pleno 14 de julho

Os incidentes aconteceram, além de na data da semifinal, em uma noite de forte mobilização nacional. A partida foi disputada no dia 14 de julho, data da Festa Nacional da França e principal feriado do país.

Por causa das comemorações e do risco de distúrbios, aproximadamente 70 mil agentes de segurança foram mobilizados em todo o território francês. Algumas festividades chegaram a ser adiadas ou canceladas como medida de precaução.

O ministro do Interior, Laurent Nuñez, afirmou que o governo adotará uma política de "tolerância zero" contra atos de vandalismo.