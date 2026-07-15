Scaloni pede que Argentina x Inglaterra não vire debate sobre Malvinas

Às vésperas do duelo contra a Inglaterra pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, fez um apelo para que a rivalidade entre as seleções permaneça restrita ao campo e não seja associada à Guerra das Malvinas. O confronto será disputado nesta quarta-feira, 15, em Atlanta, nos Estados Unidos, e vale uma vaga na decisão contra a Espanha.

Durante entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 14, o comandante argentino ressaltou que, apesar do peso histórico do encontro entre as duas seleções, não considera adequado relacionar o jogo ao conflito armado ocorrido em 1982.

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"É uma partida de futebol. Não posso misturar as coisas, especialmente por respeito ao que aconteceu há tantos anos. Foi um período muito triste da nossa história, e não há muito o que possamos fazer a respeito. Essa é a realidade", disse o treinador.



"E é uma partida de futebol, é só isso. Portanto, misturar as duas coisas seria uma loucura", acrescentou. "Lembramos daquelas pessoas, sem dúvida, mas isto é uma partida de futebol. Não devemos nos confundir quanto aos tempos em que vivemos".





Rivalidade ganhou força após a Copa de 1986



O duelo entre Argentina e Inglaterra ganhou contornos históricos especialmente após a Copa do Mundo de 1986, no México. Na ocasião, os argentinos venceram por 2 a 1 nas quartas de final com dois gols marcantes de Diego Maradona: a famosa "Mano de Dios" e o chamado "Gol do Século".



Para muitos argentinos, incluindo o próprio Maradona, aquele triunfo representou uma resposta simbólica à derrota do país na Guerra das Malvinas. O conflito, travado em 1982 pela disputa da soberania do arquipélago localizado no Atlântico Sul, terminou com a vitória do Reino Unido e deixou 649 argentinos e 255 britânicos mortos.





Scaloni destaca confiança da Argentina



Além de pedir cautela em relação ao contexto histórico, Scaloni demonstrou confiança na equipe argentina para a semifinal e afirmou que a possibilidade de disputar mais uma decisão mundial mantém o grupo altamente motivado.



Segundo o treinador, o desgaste físico não será determinante em um jogo dessa magnitude, já que a importância da partida faz qualquer preocupação ficar em segundo plano.



Ele também confirmou que terá todos os jogadores à disposição para enfrentar a Inglaterra, que tenta voltar a uma final de Copa do Mundo pela primeira vez em 60 anos.



"É verdade que já disputamos uma semifinal antes, mas a sensação é de que não. Estamos tão felizes, ansiosos e animados de poder proporcionar ao nosso povo a alegria de ver sua seleção dar tudo de si em campo", comentou.



Atual campeã mundial, a Argentina precisou superar confrontos equilibrados nas fases eliminatórias, mas segue contando com o protagonismo de Lionel Messi, que fará diante da Inglaterra o primeiro confronto de sua carreira contra a seleção britânica.





Plano para conter Kane e Bellingham



Do outro lado, a Inglaterra chega embalada pelas atuações de Harry Kane e Jude Bellingham. A dupla soma seis gols cada na Copa do Mundo e representa a principal preocupação da comissão técnica argentina.



Scaloni afirmou que pretende neutralizar os principais nomes ingleses sem abrir mão das características da sua equipe.



"Sem dúvidas tentaremos neutralizá-los usando nossas próprias armas e impedir que façam um bom jogo. Mas temos um plano de jogo em mente e esperamos executá-lo amanhã", afirmou.



"A Inglaterra também tem bons jogadores, mas é uma equipe muito mais explosiva, digamos assim. Eles têm pontas velozes e jogadores que se destacam no mano a mano (...) Mas tentaremos manter a posse de bola, que é o mais importante, e então, com algumas nuances táticas, tentaremos pegá-los de surpresa".





Elogios à Espanha



Caso avance à decisão, a Argentina enfrentará a Espanha, que eliminou a França ao vencer por 2 a 0 e garantiu presença em sua segunda final de Copa do Mundo.



Scaloni fez questão de elogiar a atuação da equipe espanhola e classificou o desempenho como o melhor da seleção no torneio.

"Eles vêm ganhando força e, na minha opinião, fizeram hoje a sua partida mais completa da Copa do Mundo. Portanto, parabéns a eles, pois foi uma vitória totalmente merecida", observou.