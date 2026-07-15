Bahia pode contar com trio de reforços diante da Chapecoense

O Esporte Clube Bahia poderá ter reforços para a partida contra a Chapecoense, nesta sexta-feira, 17, às 19h, na Arena Fonte Nova, em duelo atrasado válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, não se trata dos recém-contratados.

Isso porque os reforços que o técnico Rogério Ceni pode receber para o confronto são Éverton Ribeiro, Kike Olivera e Iago Borduchi, que não entraram em campo nos amistosos contra Montevideo City Torque e Fluminense, mas devem ficar à disposição para o primeiro compromisso oficial após a pausa no calendário.

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Nesta terça-feira, 14, os três jogadores treinaram normalmente com o restante do elenco tricolor no CT Evaristo de Macedo. O capitão Éverton Ribeiro, inclusive, participa das atividades com o grupo desde a semana passada, mas foi preservado no último amistoso visando estar em condições para duelo contra a Chapecoense, conforme o portal A TARDE.





Reforços recém-contratados não podem ir a campo



Para a partida, porém, Rogério Ceni não poderá contar com Guido Herrera, Marco Moreno e Alejo Véliz, novos reforços do Esquadrão. O goleiro, o zagueiro e o atacante ainda não podem ser inscritos como jogadores do Tricolor de Aço.





Como a partida diante da Chapecoense será disputada no dia 17, a janela de transferências internacionais ainda não estará aberta. Com isso, os novos reforços não poderão ser registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a tempo de enfrentar a equipe catarinense.





Relembre a situação do Bahia no Campeonato Brasileiro



Com possíveis reforços internos, mas sem os jogadores recém-contratados, o Bahia enfrenta a Chapecoense nesta sexta-feira em busca de se aproximar do G-4 da Série A do Campeonato Brasileiro.



Atualmente, o Esquadrão ocupa a 6ª colocação, com 26 pontos conquistados, quatro a menos que o Athletico, primeira equipe dentro do G-4. No entanto, o Tricolor de Aço tem um jogo a menos em relação ao adversário paranaense — justamente a partida atrasada contra a Chapecoense.