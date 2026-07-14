Após reforços, Bahia chega ao limite de estrangeiros na Série A

Após as chegadas de Alejo Véliz, Marco Moreno e Guido Herrera, o Esporte Clube Bahia passou a contar com nove jogadores estrangeiros em seu elenco. Diante disso, surge a pergunta: quantos atletas "gringos" o técnico Rogério Ceni pode utilizar por partida no Campeonato Brasileiro?

Bahia pode usar todos os estrangeiros no Brasileirão



Desde 2024, de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o limite de jogadores estrangeiros relacionados por partida na Série A é de nove atletas — exatamente a quantidade de jogadores de outras nacionalidades que o elenco do Esquadrão possui atualmente. Dessa forma, o treinador tricolor pode, caso seja necessário, escalar todos os "gringos" em um mesmo jogo, sem qualquer restrição.

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O limite foi ampliado pela entidade máxima do futebol brasileiro há dois anos, após solicitação dos clubes da elite nacional, passando de sete para nove atletas por partida.





Bahia ainda pode contratar mais estrangeiros?



Respondida a dúvida sobre quantos estrangeiros o Bahia pode utilizar no Campeonato Brasileiro, surge outro questionamento: o clube ainda pode contratar mais jogadores de fora do país? A resposta é sim.



Isso porque não existe nenhuma regra que impeça novas contratações de atletas estrangeiros, mesmo após o clube atingir o limite de utilização por partida. No entanto, caso o Tricolor de Aço contrate mais um jogador de outra nacionalidade, ao menos um estrangeiro precisará ficar de fora de cada jogo, já que não é permitido relacionar mais de nove atletas estrangeiros na súmula.





Os nove estrangeiros do elenco tricolor



Atualmente, os nove jogadores estrangeiros do elenco do Bahia estão distribuídos entre três nacionalidades: cinco argentinos (Guido Herrera, Román Gómez, Ramos Mingo, Sanabria e Alejo Véliz), três uruguaios (Acevedo, Michel Araújo e Kike Oliveira) e um espanhol (Marco Moreno).





Alejo Véliz, Marco Moreno e Guido Herrera não poderão atuar na volta do Bahia



Como a partida contra a Chapecoense será disputada no dia 17 de julho, a janela de transferências internacionais ainda não estará aberta. Com isso, os três reforços recém-contratados não poderão ser registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



O Bahia só poderá inscrever os atletas a partir de 20 de julho, data de abertura da janela internacional de transferências, que permanecerá aberta até 11 de setembro.