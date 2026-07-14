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REGULAMENTO

Após reforços, Bahia chega ao limite de estrangeiros na Série A

Entenda o que diz a regra da CBF

Téo Mazzoni
Por
Bahia atingiu o limite de nove atletas por partida permitido pela CBF na Série A
Bahia atingiu o limite de nove atletas por partida permitido pela CBF na Série A - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Após as chegadas de Alejo Véliz, Marco Moreno e Guido Herrera, o Esporte Clube Bahia passou a contar com nove jogadores estrangeiros em seu elenco. Diante disso, surge a pergunta: quantos atletas "gringos" o técnico Rogério Ceni pode utilizar por partida no Campeonato Brasileiro?

Bahia pode usar todos os estrangeiros no Brasileirão


Desde 2024, de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o limite de jogadores estrangeiros relacionados por partida na Série A é de nove atletas — exatamente a quantidade de jogadores de outras nacionalidades que o elenco do Esquadrão possui atualmente. Dessa forma, o treinador tricolor pode, caso seja necessário, escalar todos os "gringos" em um mesmo jogo, sem qualquer restrição.

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O limite foi ampliado pela entidade máxima do futebol brasileiro há dois anos, após solicitação dos clubes da elite nacional, passando de sete para nove atletas por partida.

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Bahia ainda pode contratar mais estrangeiros?


Respondida a dúvida sobre quantos estrangeiros o Bahia pode utilizar no Campeonato Brasileiro, surge outro questionamento: o clube ainda pode contratar mais jogadores de fora do país? A resposta é sim.


Isso porque não existe nenhuma regra que impeça novas contratações de atletas estrangeiros, mesmo após o clube atingir o limite de utilização por partida. No entanto, caso o Tricolor de Aço contrate mais um jogador de outra nacionalidade, ao menos um estrangeiro precisará ficar de fora de cada jogo, já que não é permitido relacionar mais de nove atletas estrangeiros na súmula.

Os nove estrangeiros do elenco tricolor


Atualmente, os nove jogadores estrangeiros do elenco do Bahia estão distribuídos entre três nacionalidades: cinco argentinos (Guido Herrera, Román Gómez, Ramos Mingo, Sanabria e Alejo Véliz), três uruguaios (Acevedo, Michel Araújo e Kike Oliveira) e um espanhol (Marco Moreno).

Alejo Véliz, Marco Moreno e Guido Herrera não poderão atuar na volta do Bahia


Como a partida contra a Chapecoense será disputada no dia 17 de julho, a janela de transferências internacionais ainda não estará aberta. Com isso, os três reforços recém-contratados não poderão ser registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).


O Bahia só poderá inscrever os atletas a partir de 20 de julho, data de abertura da janela internacional de transferências, que permanecerá aberta até 11 de setembro.

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campeonato brasileiro cbf Esporte Clube Bahia

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