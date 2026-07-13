Clube da Série A acerta contratação de lateral campeão pelo Bahia

Siga o A TARDE no Google

Ativo no mercado da bola e buscando reforçar o time em meio ao momento delicado fora de campo, o Botafogo acertou a contrataçãode um velho conhecido pela torcida do Bahia. O lateral-esquerdo Paulinho, que teve uma curta passagem no Tricolor entre 2018 e 2019, é o novo jogador do clube carioca.

Atualmente com 31 anos, o jogador defendeu o Midtjylland, da Dinamarca, nas últimas oito temporadas e retorna ao futebol brasileiro depois de deixar o Bahia em 2019. Naquele ano, Paulinho participou do título do Campeonato Baiano, atuando em jogos da primeira fase.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Passagem apagada pelo Bahia

Em passagem com poucos jogos vestindo a camisa azul, vermelha e branca, ele fez 17 partidas e uma assistência. Na liga dinamarquesa, o jogador viveu altos e baixos, chegou a ser titular absoluto da equipe, mas atuou como um reserva requisitado nas últimas temporadas.

A expectativa é que Paulinho cumpra a mesma função no Botafogo, já que Alex Telles é quem domina a lateral-esquerda no clube carioca. O experiente Marçal, outra opção no setor, é mais utilizado como zagueiro.

Revelado pelo Santo André, Paulinho fez 215 jogos pelo Midtjylland, além de dois títulos da Liga Dinamarquesa (2019/20 e 2023/24) e dois da Taça da Dinamarca (2021/22 e 2025/26).

Clube precisa resolver problemas extra-campo

O Botafogo chegou a ser punido com seis transfer ban da Fifa, e estava proibido de registrar novos jogadores, mas conseguiu suspender três suspensões. O clube não está mais punido pela dívidas oriundas das contratações de Rwan Cruz (Ludogorets, Bulgária); Santi Rodríguez (New York City FC, EUA) e Lucas Villalba (Nacional, Uruguai).

Agora, restam duas pendências para o Botafogo poder inscrever novos reforços a janela. Entre eles, estão os transfer bans pela dívida de Jordan Barrera junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia, e outro pelo não pagamento de multas administrativas da Fifa.