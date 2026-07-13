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HOME > esportes > E.C.BAHIA

VELHO CONHECIDO

Clube da Série A acerta contratação de lateral campeão pelo Bahia

Jogador passou as últimas oito temporadas no futebol europeu

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Paulinho em treino pelo Bahia, em 2019
Paulinho em treino pelo Bahia, em 2019 - Foto: Felipe Oliveira | ECBahia

Ativo no mercado da bola e buscando reforçar o time em meio ao momento delicado fora de campo, o Botafogo acertou a contrataçãode um velho conhecido pela torcida do Bahia. O lateral-esquerdo Paulinho, que teve uma curta passagem no Tricolor entre 2018 e 2019, é o novo jogador do clube carioca.

Atualmente com 31 anos, o jogador defendeu o Midtjylland, da Dinamarca, nas últimas oito temporadas e retorna ao futebol brasileiro depois de deixar o Bahia em 2019. Naquele ano, Paulinho participou do título do Campeonato Baiano, atuando em jogos da primeira fase.

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Passagem apagada pelo Bahia

Em passagem com poucos jogos vestindo a camisa azul, vermelha e branca, ele fez 17 partidas e uma assistência. Na liga dinamarquesa, o jogador viveu altos e baixos, chegou a ser titular absoluto da equipe, mas atuou como um reserva requisitado nas últimas temporadas.

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A expectativa é que Paulinho cumpra a mesma função no Botafogo, já que Alex Telles é quem domina a lateral-esquerda no clube carioca. O experiente Marçal, outra opção no setor, é mais utilizado como zagueiro.

Revelado pelo Santo André, Paulinho fez 215 jogos pelo Midtjylland, além de dois títulos da Liga Dinamarquesa (2019/20 e 2023/24) e dois da Taça da Dinamarca (2021/22 e 2025/26).

Clube precisa resolver problemas extra-campo

O Botafogo chegou a ser punido com seis transfer ban da Fifa, e estava proibido de registrar novos jogadores, mas conseguiu suspender três suspensões. O clube não está mais punido pela dívidas oriundas das contratações de Rwan Cruz (Ludogorets, Bulgária); Santi Rodríguez (New York City FC, EUA) e Lucas Villalba (Nacional, Uruguai).

Agora, restam duas pendências para o Botafogo poder inscrever novos reforços a janela. Entre eles, estão os transfer bans pela dívida de Jordan Barrera junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia, e outro pelo não pagamento de multas administrativas da Fifa.

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