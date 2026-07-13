VELHO CONHECIDO
Clube da Série A acerta contratação de lateral campeão pelo Bahia
Jogador passou as últimas oito temporadas no futebol europeu
Ativo no mercado da bola e buscando reforçar o time em meio ao momento delicado fora de campo, o Botafogo acertou a contrataçãode um velho conhecido pela torcida do Bahia. O lateral-esquerdo Paulinho, que teve uma curta passagem no Tricolor entre 2018 e 2019, é o novo jogador do clube carioca.
Atualmente com 31 anos, o jogador defendeu o Midtjylland, da Dinamarca, nas últimas oito temporadas e retorna ao futebol brasileiro depois de deixar o Bahia em 2019. Naquele ano, Paulinho participou do título do Campeonato Baiano, atuando em jogos da primeira fase.
Passagem apagada pelo Bahia
Em passagem com poucos jogos vestindo a camisa azul, vermelha e branca, ele fez 17 partidas e uma assistência. Na liga dinamarquesa, o jogador viveu altos e baixos, chegou a ser titular absoluto da equipe, mas atuou como um reserva requisitado nas últimas temporadas.
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A expectativa é que Paulinho cumpra a mesma função no Botafogo, já que Alex Telles é quem domina a lateral-esquerda no clube carioca. O experiente Marçal, outra opção no setor, é mais utilizado como zagueiro.
Revelado pelo Santo André, Paulinho fez 215 jogos pelo Midtjylland, além de dois títulos da Liga Dinamarquesa (2019/20 e 2023/24) e dois da Taça da Dinamarca (2021/22 e 2025/26).
Clube precisa resolver problemas extra-campo
O Botafogo chegou a ser punido com seis transfer ban da Fifa, e estava proibido de registrar novos jogadores, mas conseguiu suspender três suspensões. O clube não está mais punido pela dívidas oriundas das contratações de Rwan Cruz (Ludogorets, Bulgária); Santi Rodríguez (New York City FC, EUA) e Lucas Villalba (Nacional, Uruguai).
Agora, restam duas pendências para o Botafogo poder inscrever novos reforços a janela. Entre eles, estão os transfer bans pela dívida de Jordan Barrera junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia, e outro pelo não pagamento de multas administrativas da Fifa.