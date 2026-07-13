Pentacampeão com passagem pelo Bahia é internado com obstrução em três artérias

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Pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002 e jogador do Bahia entre 2012 e 2013, Kléberson, de 47 anos, foi internado nesta segunda-feira, 13, no Hospital Cardiológico Costantini, em Curitiba, após sentir dores no peito.

Exames identificaram obstrução de 50% em três artérias coronárias, mas descartaram a ocorrência de infarto. Segundo Dayane Willians, esposa do ex-jogador, Kléberson está bem e permanece sob acompanhamento médico.

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A atualização foi publicada por ela nas redes sociais, com um alerta sobre a necessidade de mudanças na rotina: "Ele está bem! Agora é redobrar os cuidados e mudar o estilo de vida. Prometo cuidar bem do coração do nosso campeão".

Storie de Kléberson - Foto: Reprodução I Instagram

Dores persistiram mesmo após medicação

Kléberson procurou atendimento médico depois de sentir dores na região do peito. O ex-volante chegou a tomar medicação, e o desconforto diminuiu, mas não desapareceu completamente.

Os primeiros exames afastaram a possibilidade de infarto. Uma tomografia, no entanto, revelou alterações importantes nas artérias coronárias e apontou obstrução de 50% em três delas.

O ex-jogador seguirá internado e será submetido a exames complementares para que a equipe médica defina a melhor estratégia de tratamento.

Cirurgia não está indicada

A princípio, a obstrução identificada não exige intervenção cirúrgica. Em casos como o de Kléberson, a indicação de cirurgia costuma ocorrer quando o bloqueio atinge níveis mais elevados, geralmente a partir de 70%.

A tendência é que o tratamento seja conduzido com medicamentos e mudanças no estilo de vida. A decisão definitiva, porém, dependerá dos resultados dos novos exames.

Caso a equipe médica identifique evolução no quadro ou necessidade de uma abordagem mais invasiva, um procedimento poderá ser considerado futuramente.

Quem é Kléberson

Revelado pelo Athletico, Kléberson ganhou destaque nacional na campanha do título brasileiro de 2001. O desempenho pelo clube paranaense abriu caminho para a convocação à seleção brasileira.

No Mundial de 2002, começou como opção no elenco, mas conquistou a titularidade durante a competição e permaneceu na equipe até a final.

Na decisão contra a Alemanha, participou diretamente do segundo gol brasileiro ao dar a assistência para Ronaldo fechar a vitória por 2 a 0 e confirmar o pentacampeonato.

Kléberson com os pentacampeões do mundo - Foto: Divulgação I CBF

Depois da Copa, Kléberson foi negociado com o Manchester United. Na Inglaterra, passou a integrar um elenco comandado por Alex Ferguson e se tornou um dos brasileiros a atuar pelo clube naquele período.

Mais tarde, retornou ao futebol nacional e defendeu equipes como o Flamengo, além de ter passado por outros clubes do Brasil e do exterior.

A carreira ficou marcada principalmente pelas conquistas com o Athletico e pela participação na seleção brasileira campeã mundial em 2002.