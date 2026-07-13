Vitória terá que buscar virada para avançar à final do Baianão Sub-20

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O Esporte Clube Vitória terá que buscar uma virada para conseguir vaga na decisão do Campeonato Baiano Sub-20. Após perder o jogo de ida das semifinais para o Fluminense de Feira, no CT Noide Cerqueira, em Feira de Santana, o Leãozinho terá que reverter a desvantagem na volta, que será disputada no Barradão.

Durante partida realizada no último sábado, 11, o Vitória sofreu gol do atacante Kaique, do Touro do Sertão, e, mesmo utilizando seus principais atletas da categoria, saiu derrotado por 1 a 0.

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Com isso, a equipe comandada por Mário Henrique terá que vencer por dois gols de diferença para avançar, além da possibilidade de vitória simples para forçar uma disputa de pênaltis.

O Vitória busca retornar à final do Baianão Sub-20 após campanha decepcionante na temporada 2025, quando foi eliminado pelo Ypiranga ainda nas oitavas de final. O Rubro-Negro não conquista o título estadual desde 2017 e tenta encerrar esse jejum.

Escalação

A escalação utilizada pela Fábrica de Talentos no confronto de ida foi a seguinte: Davi Barbosa; Gean (Hiago Moura), Kauan Coutinho, Ivan Henrique (Francisco Emanoel) e Wanderson; Cauan Farias, Nico Talero e Juninho (Faísca); Alejandro Almaraz, Lucas Lohan e Hiago Fernandes.

Vitória vs Flu de Feira

Em desvantagem no placar agregado, a equipe Sub-20 do Vitória volta a encarar o Fluminense-BA no próximo sábado, 18, pelo duelo de volta das semifinais do Campeonato Baiano. A partida será disputada no Barradão, em Salvador.