Hexa de punições? SAF de gigante da Série A sofre sexto transfer ban

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Clube da Série A do Brasileirão que é SAF, o Botafogo foi punido com transfer ban pela sexta vez em 2026, nesta terça-feira, 9. A FIFA sancionou o time carioca por dívidas acumuladas pela compra do lateral-direito Lucas Villalba, contratado junto ao Nacional em janeiro.

A contratação do uruguaio foi a primeira do Botafogo para a temporada e custou 3 milhões de dólares (R$ 16,3 milhões na cotação da época). As outras cinco punições são por dívidas com o Atlanta United por Thiago Almada, com o Ludogorets por Rwan Cruz, além de débitos com o New York City e Zenit por Santi Rodríguez e Artur.

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Em relação às pendências com a equipe estadunidense, o Glorioso ainda foi punido em duas oportunidades, após não quitar as parcelas do acordo de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 85 milhões na cotação da época).

Impedido de registrar atletas

O último transfer ban, sofrido no início deste mês, foi por penalidades administrativas. Multas impostas pela entidade não foram pagas pelo Botafogo, reincidente nas irregularidades, que agora está impedido de registrar novos jogadores por prazo indeterminado.