Copa do Mundo 2026: veja os melhores lugares para torcer em Salvador

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A estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 promete transformar Salvador em uma grande arquibancada a céu aberto. Entre telões gratuitos, arenas temáticas, bares lotados e festas que misturam futebol e música, não vão faltar opções para quem quer acompanhar cada lance da Seleção em clima de celebração.

Para além da transmissão das partidas, muitos espaços apostaram em programações especiais com shows, atrações culturais, experiências gastronômicas e ativações para o público. Há alternativas tanto para quem busca uma experiência premium quanto para quem prefere reunir os amigos sem gastar nada.

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Os eventos se espalham por diferentes regiões da cidade, do Comércio ao Pelourinho, passando pela Barra, Imbuí, Stella Maris, Cajazeiras e Lauro de Freitas. Em alguns casos, a festa começa horas antes da bola rolar e segue até depois do apito final.



Seja para vibrar nos momentos decisivos, cantar junto aos artistas ou simplesmente viver a atmosfera da Copa entre milhares de torcedores, Salvador terá uma agenda intensa durante a participação brasileira no torneio.

Lugares para assistir os jogos do Brasil

Arena Nº1 Brahma

Local: Praça Maria Felipa, Comércio

Praça Maria Felipa, Comércio Ingressos: a rena gratuita mediante doação de 1 kg de alimento (sujeito à lotação); b ackstage entre R$ 320 e R$ 640 com open bar

a Vendas: Sympla

13 de junho — Brasil x Marrocos

Atrações: Xanddy Harmonia, Olodum e Dj Kelner

Xanddy Harmonia, Horário: 15h (abertura dos portões)

19 de junho — Brasil x Haiti

Atrações: Bell Marques e O Kannalha

Bell Marques e Horario: 16h (abertura dos portões)

24 de junho — Brasil x Escócia

Atrações: Parangolé e Diggo

Parangolé e Horário: 15h (abertura dos portões)

29 de junho — Jogo do Brasil

Atrações: Filhos de Jorge e Mari Fernandez

Filhos de Jorge e Horário: a definir

Ginga Salvador

Local: Shopping da Bahia – Avenida Tancredo Neves, 148

Shopping da Bahia – Avenida Tancredo Neves, 148 Ingressos: entre R$ 80 e R$ 200

entre R$ 80 e R$ 200 Vendas: Sympla

13 de junho — Brasil x Marrocos

Atrações: Gabriel do Borel , Uel e Pericles Mota

Gabriel do Borel , Horário: 15h (abertura dos portões)

19 de junho — Brasil x Haiti

Atrações: Durval Lelys, Ariel B e Representa

Durval Lelys, Horário: 16h

24/06 — Brasil x Escócia

Atrações: Escandurras, DJ LA e Uel

Escandurras, Horário: 15h

Arena Brasil Salvador

Local: Centro de Convenções de Salvador – Boca do Rio

Centro de Convenções de Salvador – Boca do Rio Ingressos: entre R$ 170 e R$ 340

Vendas: Sympla

13 de junho — Brasil x Marrocos

Atrações: Timbalada, Filhos de Jorge e mais

Timbalada, Horário: 19h

19 de junho — Brasil x Haiti

Atrações: Tomate, Tony Salles e Pedro Gabriel

Tomate, Tony Salles e Pedro Gabriel Horário: 21h30

Telões da Prefeitura

Ingressos: entrada gratuita

13 de junho — Brasil x Marrocos

Data: 13 de junho

13 de junho Horário: a partir das 17h

a partir das 17h Entrada gratuita

Paripe

Local: Praça João Martins

Praça João Martins Atrações: Felipe Peixinho, Sabor de Mulher, Gigantes do Brasil

Cajazeiras

Local: Praça da Pronaica

Praça da Pronaica Atrações: Timbalada e Leozinho Imperador

Itapoan

Local: Prefeitura-Bairro da Avenida Dorival Caymmi

Prefeitura-Bairro da Avenida Dorival Caymmi Atrações: Iago & Gilberto e Forró do Tico

Ribeira

Local: Final de Linha da Ribeira

Final de Linha da Ribeira Atrações: Daniel Vieira e Nei de Resenha

Torcida Brasil Olodum

Data: 13 de junho, a partir das 18h

13 de junho, a partir das 18h Local: Largo do Pelourinho – Centro Histórico

Largo do Pelourinho – Centro Histórico Entrada gratuita

Terraiá 2026

Data: 13 e 14 de junho, a partir das 14h

13 e 14 de junho, a partir das 14h Local: MAM – Museu de Arte Moderna da Bahia – Comércio

MAM – Museu de Arte Moderna da Bahia – Comércio Atrações: Silva, Mariana Aydar, DJ Coletivo Carcará e c onvidados

Ingressos: Entre R$ 62 e R$ 110

Entre R$ 62 e R$ 110 Vendas: Ingresse

Bereguedê&afins

Data: 13 de junho, a partir das 18h

13 de junho, a partir das 18h Local: Korin Efan – Rua do Passo, 26 – Santo Antônio Além do Carmo

Korin Efan – Rua do Passo, 26 – Santo Antônio Além do Carmo Atrações: Samba de Última Hora e Forró Sorrateiro

Ingressos: a partir de R$ 50

a partir de R$ 50 Vendas: plataforma Gandaya

Lá Vem o Brasil

Data: 13 de junho

13 de junho Horário: 16h

16h Local: Velho Espanha – Barris

Velho Espanha – Barris Atração: Banda Suinga

Ingresso: R$ 25

Festa Preciosa

Data: 13 de junho, a partir das 17h

13 de junho, a partir das 17h Local: Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab) – Centro Histórico

Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab) – Centro Histórico Destaques: Line-up 100% feminino e e xperiências exclusivas para mulheres

Ingressos: a partir de R$ 50

Vendas: Sympla

Arraiá da Tieta

Data: 13 e 14 de junho, a partir das 16h

13 e 14 de junho, a partir das 16h Local: Largo da Tieta – Pelourinho

Largo da Tieta – Pelourinho Atrações: Bailinho de Quinta e Gerônimo

Entrada solidária ( 1 kg de alimento não perecível para o NACCI)

Resenha in Stella

Data: 13 de junho

13 de junho Horário: 17h

17h Local: Arena 374 – Alameda Dilson Jatahy, 1528 – Stella Maris

Arena 374 – Alameda Dilson Jatahy, 1528 – Stella Maris Atrações: Tito Sambista, Samba e Suor e Pagode do RT

Ingresso: Entrada liberada até o início do jogo

Samba do Setor

Data: 13 de junho

13 de junho Horário: 14h

14h Local: Cajazeiras 8 – Setor A

Cajazeiras 8 – Setor A Atrações: Noelson do Cavaco, Diego Lopes

Ingressos: i @sambadosetor nformações no Instagram

Quiosque do Galego

Local: Imbuí

Imbuí Jogos: 13/06 – 18h; 19/06 – 21h e 24/06 – 18h

Five Sport Bar

Local: Parque Shopping Bahia – Lauro de Freitas

Parque Shopping Bahia – Lauro de Freitas Atração: t ransmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

t Jogos: 13/06 – 18h; 19/06 – 21h e 24/06 – 18h

Sette Restaurante

Local: Arena 7 | Avenida Sete de Setembro, 3157 – Barra

Arena 7 | Avenida Sete de Setembro, 3157 – Barra Atração: t ransmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Jogos: 06/06 – 19h; 13/06 – 19h; 19/06 – 21h30 e 24/06 – 19h

Roda de Samba do Grupo Botequim