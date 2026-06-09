COMEMORAÇÃO
Copa do Mundo 2026: veja os melhores lugares para torcer em Salvador
De telões gratuitos a festas com shows, veja onde assistir aos jogos da Seleção em Salvador
A estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 promete transformar Salvador em uma grande arquibancada a céu aberto. Entre telões gratuitos, arenas temáticas, bares lotados e festas que misturam futebol e música, não vão faltar opções para quem quer acompanhar cada lance da Seleção em clima de celebração.
Para além da transmissão das partidas, muitos espaços apostaram em programações especiais com shows, atrações culturais, experiências gastronômicas e ativações para o público. Há alternativas tanto para quem busca uma experiência premium quanto para quem prefere reunir os amigos sem gastar nada.
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Os eventos se espalham por diferentes regiões da cidade, do Comércio ao Pelourinho, passando pela Barra, Imbuí, Stella Maris, Cajazeiras e Lauro de Freitas. Em alguns casos, a festa começa horas antes da bola rolar e segue até depois do apito final.
Seja para vibrar nos momentos decisivos, cantar junto aos artistas ou simplesmente viver a atmosfera da Copa entre milhares de torcedores, Salvador terá uma agenda intensa durante a participação brasileira no torneio.
Lugares para assistir os jogos do Brasil
Arena Nº1 Brahma
- Local: Praça Maria Felipa, Comércio
- Ingressos: arena gratuita mediante doação de 1 kg de alimento (sujeito à lotação); backstage entre R$ 320 e R$ 640 com open bar
- Vendas: Sympla
13 de junho — Brasil x Marrocos
- Atrações: Xanddy Harmonia, Olodum e Dj Kelner
- Horário: 15h (abertura dos portões)
19 de junho — Brasil x Haiti
- Atrações: Bell Marques e O Kannalha
- Horario: 16h (abertura dos portões)
24 de junho — Brasil x Escócia
- Atrações: Parangolé e Diggo
- Horário: 15h (abertura dos portões)
29 de junho — Jogo do Brasil
- Atrações: Filhos de Jorge e Mari Fernandez
- Horário: a definir
Ginga Salvador
- Local: Shopping da Bahia – Avenida Tancredo Neves, 148
- Ingressos: entre R$ 80 e R$ 200
- Vendas: Sympla
13 de junho — Brasil x Marrocos
- Atrações: Gabriel do Borel , Uel e Pericles Mota
- Horário: 15h (abertura dos portões)
19 de junho — Brasil x Haiti
- Atrações: Durval Lelys, Ariel B e Representa
- Horário: 16h
24/06 — Brasil x Escócia
- Atrações: Escandurras, DJ LA e Uel
- Horário: 15h
Arena Brasil Salvador
- Local: Centro de Convenções de Salvador – Boca do Rio
- Ingressos: entre R$ 170 e R$ 340
- Vendas: Sympla
13 de junho — Brasil x Marrocos
- Atrações: Timbalada, Filhos de Jorge e mais
- Horário: 19h
19 de junho — Brasil x Haiti
- Atrações: Tomate, Tony Salles e Pedro Gabriel
- Horário: 21h30
Telões da Prefeitura
- Ingressos: entrada gratuita
13 de junho — Brasil x Marrocos
- Data: 13 de junho
- Horário: a partir das 17h
- Entrada gratuita
Paripe
- Local: Praça João Martins
- Atrações: Felipe Peixinho, Sabor de Mulher, Gigantes do Brasil
Cajazeiras
- Local: Praça da Pronaica
- Atrações: Timbalada e Leozinho Imperador
Itapoan
- Local: Prefeitura-Bairro da Avenida Dorival Caymmi
- Atrações: Iago & Gilberto e Forró do Tico
Ribeira
- Local: Final de Linha da Ribeira
- Atrações: Daniel Vieira e Nei de Resenha
Torcida Brasil Olodum
- Data: 13 de junho, a partir das 18h
- Local: Largo do Pelourinho – Centro Histórico
- Entrada gratuita
Terraiá 2026
- Data: 13 e 14 de junho, a partir das 14h
- Local: MAM – Museu de Arte Moderna da Bahia – Comércio
- Atrações: Silva, Mariana Aydar, DJ Coletivo Carcará e convidados
- Ingressos: Entre R$ 62 e R$ 110
- Vendas: Ingresse
Bereguedê&afins
- Data: 13 de junho, a partir das 18h
- Local: Korin Efan – Rua do Passo, 26 – Santo Antônio Além do Carmo
- Atrações: Samba de Última Hora e Forró Sorrateiro
- Ingressos: a partir de R$ 50
- Vendas: plataforma Gandaya
Lá Vem o Brasil
- Data: 13 de junho
- Horário: 16h
- Local: Velho Espanha – Barris
- Atração: Banda Suinga
- Ingresso: R$ 25
Festa Preciosa
- Data: 13 de junho, a partir das 17h
- Local: Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab) – Centro Histórico
- Destaques: Line-up 100% feminino e experiências exclusivas para mulheres
- Ingressos: a partir de R$ 50
- Vendas: Sympla
Arraiá da Tieta
- Data: 13 e 14 de junho, a partir das 16h
- Local: Largo da Tieta – Pelourinho
- Atrações: Bailinho de Quinta e Gerônimo
- Entrada solidária (1 kg de alimento não perecível para o NACCI)
Resenha in Stella
- Data: 13 de junho
- Horário: 17h
- Local: Arena 374 – Alameda Dilson Jatahy, 1528 – Stella Maris
- Atrações: Tito Sambista, Samba e Suor e Pagode do RT
- Ingresso: Entrada liberada até o início do jogo
Samba do Setor
- Data: 13 de junho
- Horário: 14h
- Local: Cajazeiras 8 – Setor A
- Atrações: Noelson do Cavaco, Diego Lopes
- Ingressos: informações no Instagram @sambadosetor
Quiosque do Galego
- Local: Imbuí
- Jogos: 13/06 – 18h; 19/06 – 21h e 24/06 – 18h
Five Sport Bar
- Local: Parque Shopping Bahia – Lauro de Freitas
- Atração: transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo
- Jogos: 13/06 – 18h; 19/06 – 21h e 24/06 – 18h
Sette Restaurante
- Local: Arena 7 | Avenida Sete de Setembro, 3157 – Barra
- Atração: transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo
- Jogos: 06/06 – 19h; 13/06 – 19h; 19/06 – 21h30 e 24/06 – 19h
Roda de Samba do Grupo Botequim
- Data: 19 de junho, a partir das 19h
- Local: Pátio da Paróquia do Santo Antônio Além do Carmo
- Destaque: edição especial em clima de Copa do Mundo
- Ingressos: Sympla