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Clube da Série A vai promover saídas em massa após decisão da SAF

Clube admite mudanças internas durante a pausa da temporada e cita busca por eficiência na gestão

Iarla Queiroz
Por
Coritiba passa por reestruturação administrativa
Coritiba passa por reestruturação administrativa - Foto: JP Pacheco | Coritiba

A pausa no calendário por conta da Copa do Mundo começou com mudanças significativas nos bastidores do Coritiba. O clube iniciou um processo de desligamento de funcionários em diferentes setores e, segundo apuração da Banda B, o número de demissões pode chegar a 90 pessoas.

Embora não confirme oficialmente a quantidade de profissionais afetados, o Coxa se manifestou por meio de nota e afirmou que atravessa um processo de reorganização administrativa, classificando as mudanças como parte de um planejamento estratégico em andamento.

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Cortes atingem diferentes áreas

Os desligamentos vêm ocorrendo em diversos departamentos do clube, incluindo setores administrativos e de comunicação. As saídas seguem acontecendo durante o período sem partidas oficiais e fazem parte de uma reformulação interna conduzida pela SAF.

No comunicado divulgado nesta segunda-feira, 01, o Coritiba relaciona as mudanças ao modelo de gestão implantado desde 2023, quando teve início a nova administração do clube.

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Clube fala em eficiência e fortalecimento da gestão

Sem mencionar diretamente as demissões, a nota afirma que a reorganização tem como objetivo aumentar a eficiência dos processos internos, fortalecer a gestão e garantir sustentabilidade operacional.

Segundo o texto, as alterações também envolvem "ajustes na composição de algumas áreas", alinhados à estrutura organizacional adotada pela atual gestão.

O clube destaca ainda que, nos últimos anos, realizou investimentos em infraestrutura, tecnologia e modernização de processos, além de ampliar a integração entre departamentos para consolidar sua estratégia de crescimento.

Agradecimento aos profissionais

Apesar de não citar os desligamentos de forma explícita, o Coritiba reservou parte da nota para agradecer aos funcionários que participaram da transformação recente da instituição.

"O Clube regularmente e agradece a dedicação, o profissionalismo e a contribuição dos profissionais que participaram dessa trajetória. Cada um deles teve papel importante no processo de transformação vívida pelo Coritiba nos últimos anos."

Ao encerrar o comunicado, o clube reforçou que seguirá trabalhando para fortalecer sua estrutura interna e preparar a instituição para os próximos desafios.

"Seguimos trabalhando com responsabilidade e transparência para entregar um Coritiba cada vez mais forte dentro e fora de campo e pronto para o futuro."

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