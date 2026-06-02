COPA DO MUNDO DE 2026
Uniforme da Seleção vira meme após chegada aos EUA para a Copa
Conjunto cinza usado pelos atletas durante a chegada aos Estados Unidos gerou comparações
A Seleção Brasileira chegou aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A delegação desembarcou na manhã desta terça-feira, 2, no Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Nova Jersey, onde dará sequência à preparação para o torneio.
Além da chegada da equipe, um detalhe chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais. Os jogadores apareceram utilizando um conjunto na cor cinza durante o desembarque, visual que rapidamente repercutiu entre os internautas.
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A escolha do uniforme de viagem gerou uma série de comentários bem-humorados e comparações nas plataformas digitais. Em pouco tempo, imagens dos atletas passaram a circular acompanhadas de memes que ironizavam a estética da vestimenta utilizada pela delegação brasileira.
Enquanto a equipe inicia sua trajetória em solo norte-americano de olho na busca pelo hexacampeonato mundial, o visual adotado pelos convocados acabou se tornando um dos assuntos mais comentados entre os torcedores nas redes sociais.
Confira alguns dos memes que repercutiram após a chegada da Seleção Brasileira aos Estados Unidos:
E esse uniforme da seleção brasileira 😂 pic.twitter.com/aEKCeHCKjp— Abel Mil Grau 🐷ⓟ (@Abel_Mil_Grau) June 2, 2026
Parece uniforme de mecânico que coisa feia KKKKKKKKKKKKKKKKKKK https://t.co/VTvuv0m7Tx— Thamy ˢᶜᶜᵖ (@malokadafiel) June 2, 2026
Uniforme de viagem da seleção brasileira— Central Do Brasa (@Central_DoBrasa) June 1, 2026
Expectativa x Realidade pic.twitter.com/ktxBIdMJGT
Gente,— Rockafana (@rockafana) June 2, 2026
Não queria dizer nada não, mas o uniforme da seleção parece o corpo clínico da ala médica de operação cardiovascular.
Não dá. pic.twitter.com/sIcyFtYquT
Que uniforme horrível. Custava meter um terninho de respeito? https://t.co/n822z0WYkr— tool lao (@tool_lhao) June 2, 2026
Gente, que uniforme horroroso é esse da seleção Brasileira https://t.co/1a6NOqTVr2— afzd. (@maary_028) June 2, 2026