Uniforme da Seleção vira meme após chegada aos EUA para a Copa

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A Seleção Brasileira chegou aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A delegação desembarcou na manhã desta terça-feira, 2, no Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Nova Jersey, onde dará sequência à preparação para o torneio.



Além da chegada da equipe, um detalhe chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais. Os jogadores apareceram utilizando um conjunto na cor cinza durante o desembarque, visual que rapidamente repercutiu entre os internautas.





A escolha do uniforme de viagem gerou uma série de comentários bem-humorados e comparações nas plataformas digitais. Em pouco tempo, imagens dos atletas passaram a circular acompanhadas de memes que ironizavam a estética da vestimenta utilizada pela delegação brasileira.



Enquanto a equipe inicia sua trajetória em solo norte-americano de olho na busca pelo hexacampeonato mundial, o visual adotado pelos convocados acabou se tornando um dos assuntos mais comentados entre os torcedores nas redes sociais.



Confira alguns dos memes que repercutiram após a chegada da Seleção Brasileira aos Estados Unidos:

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E esse uniforme da seleção brasileira 😂 pic.twitter.com/aEKCeHCKjp — Abel Mil Grau 🐷ⓟ (@Abel_Mil_Grau) June 2, 2026

Parece uniforme de mecânico que coisa feia KKKKKKKKKKKKKKKKKKK https://t.co/VTvuv0m7Tx — Thamy ˢᶜᶜᵖ (@malokadafiel) June 2, 2026

Uniforme de viagem da seleção brasileira



Expectativa x Realidade pic.twitter.com/ktxBIdMJGT — Central Do Brasa (@Central_DoBrasa) June 1, 2026

Gente,

Não queria dizer nada não, mas o uniforme da seleção parece o corpo clínico da ala médica de operação cardiovascular.

Não dá. pic.twitter.com/sIcyFtYquT — Rockafana (@rockafana) June 2, 2026

Que uniforme horrível. Custava meter um terninho de respeito? https://t.co/n822z0WYkr — tool lao (@tool_lhao) June 2, 2026