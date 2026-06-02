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COPA DO MUNDO DE 2026

Uniforme da Seleção vira meme após chegada aos EUA para a Copa

Conjunto cinza usado pelos atletas durante a chegada aos Estados Unidos gerou comparações

Redação
Por Redação
Novo visual da Seleção divide opiniões e bomba nas redes
Novo visual da Seleção divide opiniões e bomba nas redes - Foto: LEONARDO MUNOZ / AFP

A Seleção Brasileira chegou aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A delegação desembarcou na manhã desta terça-feira, 2, no Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Nova Jersey, onde dará sequência à preparação para o torneio.

Além da chegada da equipe, um detalhe chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais. Os jogadores apareceram utilizando um conjunto na cor cinza durante o desembarque, visual que rapidamente repercutiu entre os internautas.

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A escolha do uniforme de viagem gerou uma série de comentários bem-humorados e comparações nas plataformas digitais. Em pouco tempo, imagens dos atletas passaram a circular acompanhadas de memes que ironizavam a estética da vestimenta utilizada pela delegação brasileira.

Enquanto a equipe inicia sua trajetória em solo norte-americano de olho na busca pelo hexacampeonato mundial, o visual adotado pelos convocados acabou se tornando um dos assuntos mais comentados entre os torcedores nas redes sociais.

Confira alguns dos memes que repercutiram após a chegada da Seleção Brasileira aos Estados Unidos:

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copa do mundo seleção brasileira

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