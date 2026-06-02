Arena Fonte Nova inicia contagem para a Copa do Mundo Feminina

Faltando pouco mais de um ano para a realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027, a Arena Fonte Nova já iniciou as ações de preparação para receber o principal torneio de seleções do futebol feminino. Escolhido como uma das sedes da competição, o estádio de Salvador promoveu ativações especiais durante o duelo entre Bahia e Botafogo, disputado no último sábado, 30, envolvendo os torcedores no clima do Mundial.



Durante o intervalo da partida, as câmeras da arena identificaram torcedoras presentes nas arquibancadas, que tiveram suas imagens exibidas no telão em uma moldura temática alusiva ao torneio. Na sequência, o sistema de som anunciava as participantes como as “convocadas para a Copa do Mundo Feminina FIFA 2027".



Além da interação no gramado, o público teve acesso a um espaço instagramável montado na área de circulação do estádio. O local contou com totens interativos e elementos visuais inspirados em atletas do futebol feminino, oferecendo aos visitantes a oportunidade de registrar fotos e participar da experiência. A expectativa é que iniciativas semelhantes sejam realizadas nos próximos meses como parte da preparação para o evento.



Marcada para acontecer entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027, a Copa do Mundo Feminina FIFA 2027 será histórica por representar a primeira edição do torneio disputada na América do Sul. Ao todo, 32 seleções participarão da competição, que terá partidas distribuídas entre Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

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A escolha da Arena Fonte Nova reforça a tradição do estádio na realização de grandes eventos esportivos. Desde sua reinauguração, em 2013, o equipamento acumula experiências em competições de relevância internacional e chegará à sua sétima grande competição deste porte com o Mundial feminino.



Até aqui, a arena já recebeu partidas da Copa das Confederações da FIFA, em 2013, da Copa do Mundo da FIFA, em 2014, dos Jogos Olímpicos Rio 2016, das Eliminatórias da Copa do Mundo, em 2018, da Copa América de 2019 e, mais recentemente, em 2025, de jogos da Conmebol Libertadores. Com isso, mantém o status de única arena das regiões Norte e Nordeste a sediar todos os principais torneios internacionais de futebol.