HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Neymar fica fora do top 10 maiores salários da Seleção; veja ranking

Atacante do Santos aparece longe dos jogadores mais bem pagos do Brasil

Iarla Queiroz
Por
| Atualizada em
Vini Jr. lidera ranking - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 trouxe debates sobre nomes presentes e ausentes na lista de Carlo Ancelotti. Mas um levantamento baseado nos contratos dos jogadores também chamou atenção por outro motivo: Neymar não aparece entre os dez atletas mais bem remunerados do grupo que defenderá o Brasil no Mundial.

Os dados são do Capology e consideram os salários anuais dos atletas. O topo do ranking pertence a Vinícius Júnior, principal estrela da Seleção e do Real Madrid, que recebe cerca de R$ 146,2 milhões por temporada.

O valor coloca o atacante em um patamar muito acima dos demais convocados e reforça seu status de principal nome do futebol brasileiro na atualidade.

Vini lidera e Casemiro aparece logo atrás

Com contrato válido até 2030 com o Real Madrid, Vinícius Júnior ocupa a liderança isolada da lista. O atacante chegou a receber uma proposta bilionária da Arábia Saudita, que ofereceu até 350 milhões de euros por temporada para contar com o jogador, mas optou por permanecer no clube espanhol.

Na segunda posição aparece Casemiro, do Manchester United, com vencimentos anuais de R$ 122,6 milhões. O volante segue como um dos atletas mais valorizados da Premier League e atualmente é o jogador mais bem pago da equipe inglesa.

Fechando o pódio está Raphinha, do Barcelona, que recebe aproximadamente R$ 97,5 milhões por ano.

Liga Saudita ganha espaço entre os maiores salários

A lista também evidencia o impacto financeiro dos clubes sauditas no mercado internacional. Fabinho, atualmente no Al-Ittihad, recebe R$ 81,9 milhões anuais e supera até mesmo Marquinhos, capitão do PSG.

Outro nome beneficiado pelo investimento saudita é Ibañez, defensor do Al-Ahli, que aparece entre os dez primeiros colocados do ranking.

Ederson ocupa a quarta posição com salário anual estimado em R$ 92,4 milhões no Fenerbahçe.

Neymar fica longe do topo

De volta ao Santos após passagens por PSG e Al-Hilal, Neymar aparece distante dos valores pagos aos principais nomes da Seleção.

Segundo o levantamento, o atacante recebe cerca de R$ 12 milhões por ano e não figura entre os dez maiores salários da convocação brasileira para a Copa do Mundo.

O cenário contrasta com períodos anteriores da carreira, quando o camisa 10 liderava com folga as listas de remuneração entre os jogadores brasileiros.

Os 10 jogadores mais bem pagos da Seleção Brasileira

  1. Vinícius Júnior (Real Madrid) — R$ 146,2 milhões por ano
  2. Casemiro (Manchester United) — R$ 122,6 milhões por ano
  3. Raphinha (Barcelona) — R$ 97,5 milhões por ano
  4. Ederson (Fenerbahçe) — R$ 92,4 milhões por ano
  5. Fabinho (Al-Ittihad) — R$ 81,9 milhões por ano
  6. Marquinhos (PSG) — R$ 78,6 milhões por ano
  7. Gabriel Martinelli (Arsenal) — R$ 63 milhões por ano
  8. Matheus Cunha (Manchester United) — R$ 63 milhões por ano
  9. Ibañez (Al-Ahli) — R$ 57,2 milhões por ano
  10. Bruno Guimarães (Newcastle) — R$ 56 milhões por ano
