COPA DO MUNDO
Neymar fica fora do top 10 maiores salários da Seleção; veja ranking
Atacante do Santos aparece longe dos jogadores mais bem pagos do Brasil
A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 trouxe debates sobre nomes presentes e ausentes na lista de Carlo Ancelotti. Mas um levantamento baseado nos contratos dos jogadores também chamou atenção por outro motivo: Neymar não aparece entre os dez atletas mais bem remunerados do grupo que defenderá o Brasil no Mundial.
Os dados são do Capology e consideram os salários anuais dos atletas. O topo do ranking pertence a Vinícius Júnior, principal estrela da Seleção e do Real Madrid, que recebe cerca de R$ 146,2 milhões por temporada.
O valor coloca o atacante em um patamar muito acima dos demais convocados e reforça seu status de principal nome do futebol brasileiro na atualidade.
Vini lidera e Casemiro aparece logo atrás
Com contrato válido até 2030 com o Real Madrid, Vinícius Júnior ocupa a liderança isolada da lista. O atacante chegou a receber uma proposta bilionária da Arábia Saudita, que ofereceu até 350 milhões de euros por temporada para contar com o jogador, mas optou por permanecer no clube espanhol.
Na segunda posição aparece Casemiro, do Manchester United, com vencimentos anuais de R$ 122,6 milhões. O volante segue como um dos atletas mais valorizados da Premier League e atualmente é o jogador mais bem pago da equipe inglesa.
Fechando o pódio está Raphinha, do Barcelona, que recebe aproximadamente R$ 97,5 milhões por ano.
Liga Saudita ganha espaço entre os maiores salários
A lista também evidencia o impacto financeiro dos clubes sauditas no mercado internacional. Fabinho, atualmente no Al-Ittihad, recebe R$ 81,9 milhões anuais e supera até mesmo Marquinhos, capitão do PSG.
Outro nome beneficiado pelo investimento saudita é Ibañez, defensor do Al-Ahli, que aparece entre os dez primeiros colocados do ranking.
Já Ederson ocupa a quarta posição com salário anual estimado em R$ 92,4 milhões no Fenerbahçe.
Neymar fica longe do topo
De volta ao Santos após passagens por PSG e Al-Hilal, Neymar aparece distante dos valores pagos aos principais nomes da Seleção.
Segundo o levantamento, o atacante recebe cerca de R$ 12 milhões por ano e não figura entre os dez maiores salários da convocação brasileira para a Copa do Mundo.
O cenário contrasta com períodos anteriores da carreira, quando o camisa 10 liderava com folga as listas de remuneração entre os jogadores brasileiros.
Os 10 jogadores mais bem pagos da Seleção Brasileira
- Vinícius Júnior (Real Madrid) — R$ 146,2 milhões por ano
- Casemiro (Manchester United) — R$ 122,6 milhões por ano
- Raphinha (Barcelona) — R$ 97,5 milhões por ano
- Ederson (Fenerbahçe) — R$ 92,4 milhões por ano
- Fabinho (Al-Ittihad) — R$ 81,9 milhões por ano
- Marquinhos (PSG) — R$ 78,6 milhões por ano
- Gabriel Martinelli (Arsenal) — R$ 63 milhões por ano
- Matheus Cunha (Manchester United) — R$ 63 milhões por ano
- Ibañez (Al-Ahli) — R$ 57,2 milhões por ano
- Bruno Guimarães (Newcastle) — R$ 56 milhões por ano