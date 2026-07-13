Bahia revela plano para usar nova Arena Multiuso de Salvador

O Esporte Clube Bahia — Associação tem interesse em utilizar a nova Arena Multiuso Antônio Balbino, o "Balbinão", para a prática de esportes olímpicos. A revelação foi feita pelo presidente do clube associativo, Emerson Ferretti, em entrevista exclusiva ao portal A TARDE.

"O trabalho que estamos desenvolvendo no vôlei e no basquete vai justamente nesse sentido: fortalecer essas modalidades para que possamos disputar competições nacionais e estaduais, utilizando esses espaços esportivos que estão sendo construídos", afirmou o presidente do Bahia — Associação.

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Em entrevista exclusiva ao A TARDE, Emerson Ferretti revelou o interesse do clube em utilizar a nova Arena Multiuso Antônio Balbino - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

Segundo o dirigente, ainda não houve diálogo entre o Bahia — Associação, a Prefeitura de Salvador e o Governo do Estado para viabilizar a utilização do novo equipamento após a conclusão das obras, que já atingiram 68% de execução. No entanto, Ferretti acredita que, à medida que o clube avance no fortalecimento e na estruturação dessas modalidades, será inevitável abrir conversas com o poder público para viabilizar a operação da arena.



"Naturalmente, será necessário manter diálogo tanto com a Prefeitura quanto com o Governo do Estado, porque o Bahia é um agente importante no esporte baiano", afirmou.



De acordo com Ferretti, uma das principais intenções do Bahia ao utilizar o novo "Balbinão" é trazer grandes jogos e eventos de outras modalidades esportivas para Salvador: "Teremos equipamentos esportivos e, logicamente, isso permitirá a realização de jogos de alto nível”.





Antes, nós não tínhamos um espaço adequado, e agora vamos ter Emerson Ferretti - presidente do Bahia — Associação



O presidente revelou, inclusive, que esteve recentemente em São Paulo, na sede da Liga Nacional de Basquete (LNB), para conhecer melhor a estrutura da competição e discutir a possibilidade de o Bahia disputar os principais torneios da modalidade.



"Ao investir em outras modalidades, o clube se torna um parceiro relevante para o desenvolvimento do esporte no estado", disse Ferretti à reportagem.





Modalidades esportivas do Bahia Associação:

Basquete

Corrida de rua

Futevôlei

Rally 4x4

Vôlei

Vôlei de praia





Arena Multiuso deve impulsionar o esporte baiano



O dirigente também ressaltou a importância de existirem equipes de basquete, vôlei e de outras modalidades na Bahia — e não apenas o Bahia — capazes de utilizar um equipamento como a Arena Multiuso, contribuindo para o fortalecimento dos esportes olímpicos no estado.



Além disso, Ferretti destacou que a construção da Arena Multiuso representa um passo importante para consolidar os esportes olímpicos como parte da cultura esportiva local. Segundo ele, o novo equipamento poderá ampliar as oportunidades para que jovens transformem suas vidas por meio do esporte, cumprindo um relevante papel social e movimentando a economia com a geração de empregos, não apenas para atletas, mas também para profissionais de áreas como fisioterapia, medicina, comunicação, marketing e comissões técnicas.