INFRAESTRUTURA
Arena Multiuso de Salvador entra na reta final com aporte de R$ 163 milhões; veja fotos
Equipamento deve ser entregue ainda neste segundo semestre
As obras da Arena Multiuso Antônio Balbino, na orla da Boca do Rio, em Salvador, atingiram os 68% de conclusão, se aproximando da entrega à população. A expectativa da prefeitura de Salvador é a de que a obra seja entregue ainda no segundo semestre deste ano.
Com investimento de aproximadamente R$ 163 milhões, o equipamento está sendo construído para receber cerca de 12 mil pessoas, oferecendo uma estrutura voltada para sediar, além de competições esportivas, eventos como shows, feiras e congressos.
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Segundo a gestão municipal, atualmente estão sendo realizados os seguintes serviços:
- alvenaria;
- chapisco;
- reboco;
- contrapiso;
- cobertura;
- montagem da estrutura metálica;
- do fechamento lateral da fachada, além das instalações elétricas, hidrossanitárias, dutos e equipamentos de ar-condicionado.
Em outra frente, também avançam os serviços de acabamento:
- dos sanitários;
- bares;
- vestiários e camarotes;
- a execução dos pisos das áreas de circulação do público no pavimento térreo e nos camarotes, impermeabilização;
- além da terraplenagem e implantação da infraestrutura dos estacionamentos.
A estrutura de concreto e as arquibancadas já foram concluídas.
Spoiler das obras do futuro Balbinão? TEMOS! 💙 pic.twitter.com/2XvEErpor1— Prefeitura do Salvador (@prefsalvador) July 9, 2026
Arena Multiuso: etapas já concluídas
A obra é executada pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop) e já alcançaram 68% de sua execução física.
“O equipamento representa um importante investimento para Salvador. Já concluímos etapas importantes da construção", afirmou o superintendente do órgão, Orlando Castro.
"O ritmo da obra demonstra o compromisso da Prefeitura em entregar essa obra dentro do prazo previsto e com a qualidade que um equipamento dessa importância exige", concluiu.
Construção da Arena Multiuso | Construção da nova arena de Salvador | Arena Multiuso Antônio Balbino será entregue ainda neste semestre, segundo Prefeitura | | Arena Multiuso, que está sendo construído em Salvador |
O homenageado da nova Arena Multiuso
O novo equipamento homenageia Antônio Balbino, governador da Bahia entre 1955 e 1959, que também deu nome ao antigo ginásio, localizado na região da Arena Fonte Nova, entre o Dique do Tororó e o bairro de Nazaré.
Arena Multiuso de Salvador: o projeto
O equipamento surge como um dos principais projetos da cidade para eventos esportivos e culturais.
O projeto prevê um equipamento dividido em quatro pavimentos, com espaços voltados para diferentes tipos de uso:
- Pista principal para eventos e competições
- Arquibancadas com visão ampla do espaço
- Camarotes
- Camarins para artistas e atletas
- Sanitários distribuídos pelos andares
- Áreas de alimentação
Tipos de eventos previstos
O espaço será multiuso e poderá receber:
- Competições de MMA e UFC
- Jogos de futsal
- Outras modalidades esportivas
- Shows e grandes eventos culturais