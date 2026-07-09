Arena Multiuso de Salvador entra na reta final com aporte de R$ 163 milhões; veja fotos

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As obras da Arena Multiuso Antônio Balbino, na orla da Boca do Rio, em Salvador, atingiram os 68% de conclusão, se aproximando da entrega à população. A expectativa da prefeitura de Salvador é a de que a obra seja entregue ainda no segundo semestre deste ano.

Com investimento de aproximadamente R$ 163 milhões, o equipamento está sendo construído para receber cerca de 12 mil pessoas, oferecendo uma estrutura voltada para sediar, além de competições esportivas, eventos como shows, feiras e congressos.

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Arena Multiuso de Salvador: saiba o andamento das obras

Segundo a gestão municipal, atualmente estão sendo realizados os seguintes serviços:

alvenaria;

chapisco;

reboco;

contrapiso;

cobertura;

montagem da estrutura metálica;

do fechamento lateral da fachada, além das instalações elétricas, hidrossanitárias, dutos e equipamentos de ar-condicionado.

Em outra frente, também avançam os serviços de acabamento:

dos sanitários;

bares;

vestiários e camarotes;

a execução dos pisos das áreas de circulação do público no pavimento térreo e nos camarotes, impermeabilização;

além da terraplenagem e implantação da infraestrutura dos estacionamentos.

A estrutura de concreto e as arquibancadas já foram concluídas.

Spoiler das obras do futuro Balbinão? TEMOS! 💙 pic.twitter.com/2XvEErpor1 — Prefeitura do Salvador (@prefsalvador) July 9, 2026

Arena Multiuso: etapas já concluídas

A obra é executada pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop) e já alcançaram 68% de sua execução física.

“O equipamento representa um importante investimento para Salvador. Já concluímos etapas importantes da construção", afirmou o superintendente do órgão, Orlando Castro.

"O ritmo da obra demonstra o compromisso da Prefeitura em entregar essa obra dentro do prazo previsto e com a qualidade que um equipamento dessa importância exige", concluiu.

1 de 5 Construção da Arena Multiuso | Foto: Igor Santos | Secom PMS

2 de 5 Construção da nova arena de Salvador | Foto: Igor Santos | Secom PMS

3 de 5 Arena Multiuso Antônio Balbino será entregue ainda neste semestre, segundo Prefeitura | Foto: Igor Santos/Secom PMS

4 de 5 | Foto: Ascom Sucop

5 de 5 Arena Multiuso, que está sendo construído em Salvador | Foto: Valter Pontes | Secom PMS

O homenageado da nova Arena Multiuso

O novo equipamento homenageia Antônio Balbino, governador da Bahia entre 1955 e 1959, que também deu nome ao antigo ginásio, localizado na região da Arena Fonte Nova, entre o Dique do Tororó e o bairro de Nazaré.

Arena Multiuso de Salvador: o projeto

O equipamento surge como um dos principais projetos da cidade para eventos esportivos e culturais.

O projeto prevê um equipamento dividido em quatro pavimentos, com espaços voltados para diferentes tipos de uso:

Pista principal para eventos e competições

Arquibancadas com visão ampla do espaço

Camarotes

Camarins para artistas e atletas

Sanitários distribuídos pelos andares

Áreas de alimentação

Tipos de eventos previstos

O espaço será multiuso e poderá receber: