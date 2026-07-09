Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

INFRAESTRUTURA

Arena Multiuso de Salvador entra na reta final com aporte de R$ 163 milhões; veja fotos

Equipamento deve ser entregue ainda neste segundo semestre

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Construção da Arena Multiuso
Construção da Arena Multiuso - Foto: Igor Santos | Secom PMS

As obras da Arena Multiuso Antônio Balbino, na orla da Boca do Rio, em Salvador, atingiram os 68% de conclusão, se aproximando da entrega à população. A expectativa da prefeitura de Salvador é a de que a obra seja entregue ainda no segundo semestre deste ano.

Com investimento de aproximadamente R$ 163 milhões, o equipamento está sendo construído para receber cerca de 12 mil pessoas, oferecendo uma estrutura voltada para sediar, além de competições esportivas, eventos como shows, feiras e congressos.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

"BALBINÃO"

Prefeitura envia mais R$ 9 milhões para obras da Arena Multiuso
Prefeitura envia mais R$ 9 milhões para obras da Arena Multiuso imagem

INFRAESTRUTURA

Arena Multiuso de Salvador já está com mais de 60% das obras concluídas
Arena Multiuso de Salvador já está com mais de 60% das obras concluídas imagem

SALVADOR

Nova Arena Multiuso de Salvador; veja imagens e saiba os detalhes
Nova Arena Multiuso de Salvador; veja imagens e saiba os detalhes imagem

Arena Multiuso de Salvador: saiba o andamento das obras

Segundo a gestão municipal, atualmente estão sendo realizados os seguintes serviços:

  • alvenaria;
  • chapisco;
  • reboco;
  • contrapiso;
  • cobertura;
  • montagem da estrutura metálica;
  • do fechamento lateral da fachada, além das instalações elétricas, hidrossanitárias, dutos e equipamentos de ar-condicionado.

Em outra frente, também avançam os serviços de acabamento:

  • dos sanitários;
  • bares;
  • vestiários e camarotes;
  • a execução dos pisos das áreas de circulação do público no pavimento térreo e nos camarotes, impermeabilização;
  • além da terraplenagem e implantação da infraestrutura dos estacionamentos.

A estrutura de concreto e as arquibancadas já foram concluídas.

Arena Multiuso: etapas já concluídas

A obra é executada pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop) e já alcançaram 68% de sua execução física.

“O equipamento representa um importante investimento para Salvador. Já concluímos etapas importantes da construção", afirmou o superintendente do órgão, Orlando Castro.

"O ritmo da obra demonstra o compromisso da Prefeitura em entregar essa obra dentro do prazo previsto e com a qualidade que um equipamento dessa importância exige", concluiu.

  • 1 de 5 Construção da Arena Multiuso
    Construção da Arena Multiuso |
  • 2 de 5 Construção da nova arena de Salvador
    Construção da nova arena de Salvador |
  • 3 de 5 Arena Multiuso Antônio Balbino será entregue ainda neste semestre, segundo Prefeitura
    Arena Multiuso Antônio Balbino será entregue ainda neste semestre, segundo Prefeitura |
  • 4 de 5 Arena Multiuso de Salvador entra na reta final com aporte de R$ 163 milhões; veja fotos
    |
  • 5 de 5 Arena Multiuso, que está sendo construído em Salvador
    Arena Multiuso, que está sendo construído em Salvador |

O homenageado da nova Arena Multiuso

O novo equipamento homenageia Antônio Balbino, governador da Bahia entre 1955 e 1959, que também deu nome ao antigo ginásio, localizado na região da Arena Fonte Nova, entre o Dique do Tororó e o bairro de Nazaré.

Arena Multiuso de Salvador: o projeto

O equipamento surge como um dos principais projetos da cidade para eventos esportivos e culturais.

O projeto prevê um equipamento dividido em quatro pavimentos, com espaços voltados para diferentes tipos de uso:

  • Pista principal para eventos e competições
  • Arquibancadas com visão ampla do espaço
  • Camarotes
  • Camarins para artistas e atletas
  • Sanitários distribuídos pelos andares
  • Áreas de alimentação

Tipos de eventos previstos

O espaço será multiuso e poderá receber:

  • Competições de MMA e UFC
  • Jogos de futsal
  • Outras modalidades esportivas
  • Shows e grandes eventos culturais
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Antônio Balbino Arena multiuso Salvador

Relacionadas

Mais lidas