Nova Arena Multiuso de Salvador; veja imagens e saiba os detalhes

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A nova Arena Multiuso de Salvador começa a ganhar forma e as imagens divulgadas pela prefeitura neste domingo, 26, mostram o tamanho da aposta. O equipamento, em construção na orla da Boca do Rio, surge como um dos principais projetos da cidade para eventos esportivos e culturais.

Com obras avançadas, o espaço foi pensado para substituir o antigo ginásio Balbininho e recolocar a capital baiana na rota de grandes competições e shows.

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Estrutura da Arena Multiuso

O projeto prevê um equipamento dividido em quatro pavimentos, com espaços voltados para diferentes tipos de uso:

Pista principal para eventos e competições

Arquibancadas com visão ampla do espaço

Camarotes

Camarins para artistas e atletas

Sanitários distribuídos pelos andares

Áreas de alimentação

Arena Multiuso de Salvador | Foto: Divulgação / Prefeitura de Salvador

Capacidade de público

Um dos destaques da nova arena é a flexibilidade de público. A capacidade pode chegar a até 16 mil pessoas, dependendo da configuração.

Para shows, o espaço deve comportar cerca de 12 mil pessoas, com uso de cadeiras retráteis. Já em eventos esportivos, a capacidade prevista é de aproximadamente 7,3 mil espectadores.

Arena Multiuso de Salvador | Foto: Divulgação / Prefeitura de Salvador

Tipos de eventos previstos



O espaço será multiuso e poderá receber:

Competições de MMA e UFC

Jogos de futsal

Outras modalidades esportivas

Shows e grandes eventos culturais

A ideia é ampliar o calendário de grandes eventos em Salvador, fortalecendo o turismo e a economia local.

Arena Multiuso de Salvador | Foto: Divulgação / Prefeitura de Salvador

Arena Multiuso de Salvador | Foto: Divulgação / Prefeitura de Salvador

Arena Multiuso de Salvador | Foto: Divulgação / Prefeitura de Salvador

Arena Multiuso de Salvador | Foto: Divulgação / Prefeitura de Salvador

Prazo e contexto da obra



O equipamento integra um conjunto de investimentos anunciados pela gestão do prefeito Bruno Reis para 2026, que inclui ações em mobilidade, saúde, educação e urbanismo.

A construção da arena foi anunciada em abril de 2024, durante as comemorações pelos 475 anos da cidade.

A expectativa da prefeitura é que a Arena Multiuso seja inaugurada no segundo semestre deste ano, consolidando-se como um novo espaço estratégico para Salvador.