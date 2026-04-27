SALVADOR
Nova Arena Multiuso de Salvador; veja imagens e saiba os detalhes
Prefeitura divulga imagens do projeto e detalha capacidade, estrutura e tipos de eventos
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A nova Arena Multiuso de Salvador começa a ganhar forma e as imagens divulgadas pela prefeitura neste domingo, 26, mostram o tamanho da aposta. O equipamento, em construção na orla da Boca do Rio, surge como um dos principais projetos da cidade para eventos esportivos e culturais.
Com obras avançadas, o espaço foi pensado para substituir o antigo ginásio Balbininho e recolocar a capital baiana na rota de grandes competições e shows.
Estrutura da Arena Multiuso
O projeto prevê um equipamento dividido em quatro pavimentos, com espaços voltados para diferentes tipos de uso:
- Pista principal para eventos e competições
- Arquibancadas com visão ampla do espaço
- Camarotes
- Camarins para artistas e atletas
- Sanitários distribuídos pelos andares
- Áreas de alimentação
Capacidade de público
Um dos destaques da nova arena é a flexibilidade de público. A capacidade pode chegar a até 16 mil pessoas, dependendo da configuração.
Para shows, o espaço deve comportar cerca de 12 mil pessoas, com uso de cadeiras retráteis. Já em eventos esportivos, a capacidade prevista é de aproximadamente 7,3 mil espectadores.
Tipos de eventos previstos
O espaço será multiuso e poderá receber:
- Competições de MMA e UFC
- Jogos de futsal
- Outras modalidades esportivas
- Shows e grandes eventos culturais
A ideia é ampliar o calendário de grandes eventos em Salvador, fortalecendo o turismo e a economia local.
Arena Multiuso de Salvador | Arena Multiuso de Salvador | Arena Multiuso de Salvador | Arena Multiuso de Salvador |
Prazo e contexto da obra
O equipamento integra um conjunto de investimentos anunciados pela gestão do prefeito Bruno Reis para 2026, que inclui ações em mobilidade, saúde, educação e urbanismo.
A construção da arena foi anunciada em abril de 2024, durante as comemorações pelos 475 anos da cidade.
A expectativa da prefeitura é que a Arena Multiuso seja inaugurada no segundo semestre deste ano, consolidando-se como um novo espaço estratégico para Salvador.
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