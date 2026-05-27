Prefeitura envia mais R$ 9 milhões para obras da Arena Multiuso

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A prefeitura de Salvador realizou a transferência de R$ 9 milhões para a construção do Complexo Multiuso Arena, localizado na Boca do Rio. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quarta-feira, 27, por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).

Os valores foram destinados por meio de aditivo de contrato para o consórcio SIAN-BSM-CBS, responsável pelas obras. O investimento inicial para a construção da Arena Multiuso de Salvador estava estimado em R$ 163 milhões.

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A última atualização da prefeitura, realizada ainda neste mês de maio, informou que as obras do equipamento estão 63% concluídas. Segundo a gestão, a intervenção está em fase estrutural avançada, com pavimentos e arquibancadas sendo erguidos. A previsão para a entrega do Complexo é para outubro deste ano

O projeto

O equipamento, em construção na orla da Boca do Rio, surge como um dos principais projetos da cidade para eventos esportivos e culturais. Com obras avançadas, o espaço foi pensado para substituir o antigo ginásio Balbininho e recolocar a capital baiana na rota de grandes competições e shows.

O projeto prevê um equipamento dividido em quatro pavimentos, com espaços voltados para diferentes tipos de uso:

Pista principal para eventos e competições

Arquibancadas com visão ampla do espaço

Camarotes

Camarins para artistas e atletas

Sanitários distribuídos pelos andares

Áreas de alimentação

Capacidade de público

Um dos destaques da nova arena é a flexibilidade de público. A capacidade pode chegar a até 16 mil pessoas, dependendo da configuração.

Para shows, o espaço deve comportar cerca de 12 mil pessoas, com uso de cadeiras retráteis. Já em eventos esportivos, a capacidade prevista é de aproximadamente 7,3 mil espectadores.

Tipos de eventos previstos

O espaço será multiuso e poderá receber:

Competições de MMA e UFC

Jogos de futsal

Outras modalidades esportivas

Shows e grandes eventos culturais

A ideia é ampliar o calendário de grandes eventos em Salvador, fortalecendo o turismo e a economia local.