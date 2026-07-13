Guido Herrera cita Rogério Ceni e revela o maior desafio no Bahia

O goleiro Guido Herrera foi oficialmente apresentado como novo jogador do Esporte Clube Bahia. Nesta segunda-feira, 13, na Arena Fonte Nova, o argentino concedeu sua primeira entrevista coletiva como atleta do Esquadrão, com quem assinou contrato até o fim de 2027.

Durante a entrevista, Guido utilizou diversas vezes a palavra "desafio", tanto para explicar o que o motivou a deixar o Talleres, da Argentina, após 11 anos no clube, quanto para destacar a disputa por uma vaga na equipe titular com Ronaldo, afirmando que isso "reflete o que ele é".

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Isso reflete um pouco, talvez, o que eu sou, de gostar de desafios Guido Herrera - novo goleiro do Bahia



Após repetir o termo em diferentes momentos da coletiva, o goleiro foi questionado sobre qual será seu principal desafio com a camisa do Bahia. Em resposta, afirmou que sua prioridade é se adaptar rapidamente ao clube e mostrar ao torcedor o futebol que o transformou em ídolo no Talleres.





Adaptar-me rápido aos meus companheiros, ao clube, ao que a história deste clube exige [...] poder entregar o que aprendi ao longo destes anos, poder fazer isso aqui Guido - novo goleiro do Esquadrão



Guido também destacou o entusiasmo por atuar no futebol brasileiro e revelou que sua família tem sido fundamental nesse processo de adaptação.



"Jogar no futebol brasileiro é algo lindo, também faz parte do desafio que tenho. É isso, poder entregar o que aprendi ao longo destes anos, poder fazer isso aqui. E, como te digo, estamos felizes [...] Que minha família também se adapte o mais rápido possível, porque para nós também é tudo novo, mas fomos muito bem recebidos, são todos pessoas muito boas, é um grupo lindo, então isso vai facilitar muito", afirmou.

Além disso, o arqueiro argentino voltou a citar a oportunidade de trabalhar com Rogério Ceni como um dos fatores que mais o motivam nesta nova etapa da carreira. Assim como havia feito em seu desembarque em Salvador, na última quarta-feira, 8, Guido classificou a convivência com o treinador como uma "motivação extra".



"Sou consciente de que, até o último dia em que eu treinar como profissional, estarei preparado para aprender [...] O fato de o treinador (Rogério Ceni) ter sido goleiro fará com que certamente tenhamos conversas e possamos aprender com ele, com o Ronaldo, com todos os garotos que estão ali, porque também venho para isso, para poder aprender."

Estou há 11 anos no futebol argentino e um dos meus desafios ao vir para o futebol brasileiro é esse, sabe? [...] Poder aprender, poder continuar crescendo e, sem dúvida, sim, é uma motivação extra Guido Herrera - goleiro recém-contratado



Ao voltar a falar sobre a disputa pela titularidade no Bahia, Guido ressaltou que a concorrência deve ser saudável e benéfica para todo o grupo. "Penso que sempre deve reinar o bom ambiente, a paz, o competir de forma saudável", destacou.





Goleiro estreou contra o Fluminense



Após desembarcar em Salvador na última quarta-feira, 8, e ser oficialmente apresentado na sexta-feira, 10, Guido Herrera fez sua estreia com a camisa do Bahia neste domingo, 12, no amistoso contra o Fluminense. O argentino entrou em campo no intervalo da partida e atuou por pouco mais de 45 minutos.





Veja a coletiva: