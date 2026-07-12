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HOME > esportes > E.C.BAHIA

DERROTA!

Bahia perde para o Fluminense em amistoso com polêmicas e estreias

Esquadrão de Aço sofreu com gol anulado e foi derrotado por 2 a 0, no Maracanã

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Bahia perdeu por 2 a 0, no Maracanã
Bahia perdeu por 2 a 0, no Maracanã - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Em um amistoso com polêmicas de arbitragem, o Bahia fez seu último jogo preparatório antes da reestreia oficial no Brasileirão. Com reclamações de um gol anulado e pênalti marcado a favor do Fluminense, o Esquadrão de Aço perdeu por 2 a 0, no Maracanã.

As polêmicas de Bahia x Fluminense

O primeiro gol da partida foi marcado pelo atacante Hulk, que converteu um pênalti assinalado pela arbitragem, após o lateral Samuel Xavier cair dentro da área com contato do zagueiro Luiz Gustavo. Os jogadores do Bahia reclamaram em campo, mas a tecnologia do VAR não foi adotada pela CBF para a partida.

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Assista:

Antes disso, ainda no primeiro tempo, o Tricolor teve um gol anulado pelo juiz, que assinalou falta de Acevedo em John Kennedy antes de Ademir balançar as redes, em jogada ensaiada de escanteio. A marcação também foi alvo de queixas dos atletas em campo.

Veja:

Estrangeiros estrearam pelo Bahia

Já na segunda etapa, o artilheiro Germán Cano apareceu dentro da área e, com apenas um toque na bola, finalizou sem chances para o goleiro estreante Guido Herrera, que saiu do banco de reservas no intervalo para substituir Ronaldo.

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O argentino Alejo Véliz também entrou em campo para o segundo tempo, no lugar de Willian José, como uma das alterações propostas por Rogério Ceni. O treinador mudou todos os 11 jogadores em campo no momento do intervalo.

Tricolor bastante modificado no intervalo

O Bahia entrou em campo com: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Acevedo, Erick e Nestor; Erick Pulga, Ademir e Willian José.

Já no segundo tempo, o Tricolor retornou do intervalo com: Guido Herrera, Roman Gomez, Fredi, Kanu e Luiz Gustavo; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araujo; Sanabria, Everaldo e Alejo Veliz.

O Bahia agora volta a campo na próxima sexta-feira, 17, às 19h30, para enfrentar a Chapecoense, em jogo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão.

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bahia x fluminense Esporte Clube Bahia

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