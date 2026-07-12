Zagueiro emprestado pelo Bahia brilha e marca por clube do Grupo City

Emprestado pelo Bahia até o final da temporada, o zagueiro Gabriel Xavier já marcou pela primeira vez com a camisa do Shenzhen Peng City, da China. Neste sábado, 12, o defensor marcou o terceiro gol da vitória por 3 a 0 do clube do Grupo City, na Super Liga Chinesa.

Contra o Qingdao Youth Island, o camisa 3 se posicionou como um centroavante na pequena área, em jogada de bola parada, e precisou apenas empurrar a bola para o fundo da rede. O resultado colocou a sua equipe na 9ª colocação do campeonato nacional, com 20 pontos em 18 jogos.

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🎥 Gabriel Xavier marcou o terceiro gol (estilo centroavante) do Shenzhen na vitória por 3 a 0 pelo Campeonato Chinês. Logo contra o time de Rezende (… pic.twitter.com/YvvlAkE8ho — Pérolas do Esporte Bretão (@Esp_Bretao) July 11, 2026

Zagueiro ainda pertence ao Bahia

Gabriel Xavier era o único jogador do elenco do Bahia que chegou antes da era Grupo City. Ele foi contratado em setembro de 2020, para compor o time sub-20, mas só chegou a estrear profissionalmente em 2022, ano em que o Tricolor conquistou o acesso na Série B.

Ao todo, o jogador fez 136 jogos pelo Esquadrão e três gols marcados, além de três títulos do Campeonato Baiano (2023, 2025 e 2026) e um da Copa do Nordeste (2025).

Gabriel Xavier está emprestado ao Shenzhen Peng City até o final da temporada e deve retornar ao clube depois do período. Para a sequência do ano, o técnico Rogério Ceni conta com David Duarte, Ramos Mingo, Kanu e Marcos Victor, além dos garotos da base Fredi e Luiz Gustavo, à disposição.