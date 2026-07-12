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HOME > esportes > E.C.BAHIA

ESQUADRÃO DE AÇO

Zagueiro emprestado pelo Bahia brilha e marca por clube do Grupo City

Defensor fez seu primeiro gol pelo Shenzhen Peng City, da China

Lucas Vilas Boas
Por
Gabriel Xavier em campo pelo Bahia
Gabriel Xavier em campo pelo Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Emprestado pelo Bahia até o final da temporada, o zagueiro Gabriel Xavier já marcou pela primeira vez com a camisa do Shenzhen Peng City, da China. Neste sábado, 12, o defensor marcou o terceiro gol da vitória por 3 a 0 do clube do Grupo City, na Super Liga Chinesa.

Contra o Qingdao Youth Island, o camisa 3 se posicionou como um centroavante na pequena área, em jogada de bola parada, e precisou apenas empurrar a bola para o fundo da rede. O resultado colocou a sua equipe na 9ª colocação do campeonato nacional, com 20 pontos em 18 jogos.

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Assista:

Zagueiro ainda pertence ao Bahia

Gabriel Xavier era o único jogador do elenco do Bahia que chegou antes da era Grupo City. Ele foi contratado em setembro de 2020, para compor o time sub-20, mas só chegou a estrear profissionalmente em 2022, ano em que o Tricolor conquistou o acesso na Série B.

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Ao todo, o jogador fez 136 jogos pelo Esquadrão e três gols marcados, além de três títulos do Campeonato Baiano (2023, 2025 e 2026) e um da Copa do Nordeste (2025).

Gabriel Xavier está emprestado ao Shenzhen Peng City até o final da temporada e deve retornar ao clube depois do período. Para a sequência do ano, o técnico Rogério Ceni conta com David Duarte, Ramos Mingo, Kanu e Marcos Victor, além dos garotos da base Fredi e Luiz Gustavo, à disposição.

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Esporte Clube Bahia Gabriel Xavier

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