Thiago Silva pode reestrear pelo Fluminense em amistoso contra o Bahia

O Fluminense pode ter um reforço de peso para encarar o Bahia às 16h deste domingo, 12, em amistoso que será realizado no Maracanã durante a pausa do futebol brasileiro para a Copa do Mundo de 2026. Isso porque o zagueiro Thiago Silva, ídolo do clube, está apto para reestrear com a camisa do Tricolor das Laranjeiras.



O jogador de 41 anos foi aprovado nos treinamentos realizados durante a semana e voltará a atuar com a camisa tricolor. Ainda não está confirmado se Thiago Silva será titular, mas o atleta deve ganhar minutos na partida, decisão que será tomada pelo treinador Luis Zubeldía e sua comissão técnica.

Quem deve jogar no Bahia

Para o amistoso, o Bahia pode ter o retorno de Everton Ribeiro, que participou normalmente do treinamento de terça-feira, 7, depois de ter realizado apenas parte da atividade no dia anterior.



O meio-campista se recupera de um problema na região lombar e não participou da vitória sobre o Montevideo City Torque. A tendência, no entanto, é que seja relacionado para o amistoso no Maracanã.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os reforços, é esperado que o atacante argentino Alejo Véliz esteja na lista de relacionados. O zagueiro Marco Moreno, por outro lado, ainda aprimora a condição física depois das férias e não havia trabalhado com todo o grupo, o que torna sua participação incerta.



Por sua vez, o goleiro Guido Herrera foi anunciado oficialmente somente nesta sexta-feira, 10, e dificilmente estará disponível.



No entanto, como se trata de uma partida amistosa, os novos reforços podem atuar mesmo sem registro no Boletim Informativo Diário da CBF. A inscrição no BID só é obrigatória em competições oficiais.

Desfalques

Iago Borduchi e Luciano Juba seguem em processo de transição física e técnica, Kike Olivera realiza trabalhos divididos entre academia e campo, e Léo Vieira segue em tratamento médico e fora do restante da temporada.