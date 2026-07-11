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MELOU!

Jogador da Seleção na Copa é reprovado em exames por gigante inglês

Negociação girava em torno de R$ 260 milhões

Lucas Vilas Boas
Por
Jogadores do Manchester United
Jogadores do Manchester United - Foto: Darren Staples / AFP

A negociação entre Manchester United e Atalanta por Éderson, jogador convocado por Ancelotti para disputar a Copa do Mundo, não será concretizada. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o clube inglês optou por cancelar a contratação do volante brasileiro depois que exames médicos identificaram um problema físico no jogador.

Durante os exames médicos, foi constatada uma lesão no joelho do meio-campista, fator que levou a diretoria inglesa a desistir da operação. Sem o acordo com o jogador da Atalanta, o clube inglês investiu R$ 329 milhões para contratar Andrey Santos, do Chelsea.

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Os Red Devils já tinham um entendimento encaminhado com a equipe italiana para adquirir o atleta por cerca de 38 milhões de libras, valor que corresponde a aproximadamente R$ 260 milhões na cotação atual. No entanto, a transferência foi interrompida antes da assinatura definitiva.

Éderson seguirá na Atalanta

Com o negócio encerrado, o brasileiro permanecerá na Atalanta, clube que defende desde 2022 e pelo qual se consolidou como um dos principais volantes da Serie A italiana.

A trajetória de Éderson no futebol europeu começou após boa passagem pelo Fortaleza, em 2021. Na ocasião, ele estava emprestado pelo Corinthians e acabou negociado com a Salernitana. Depois de apenas uma temporada no clube, foi contratado pela Atalanta, onde ganhou destaque. Antes disso, também vestiu a camisa do Cruzeiro, em 2019.

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O volante de 26 anos também integrou recentemente a Seleção Brasileira. Convocado para a Copa do Mundo, ele foi chamado por Carlo Ancelotti para substituir Wesley, cortado da lista por lesão.

Na última temporada europeia, Éderson entrou em campo 41 vezes pela Atalanta, marcou três gols e distribuiu duas assistências, desempenho que despertou o interesse do Manchester United antes da negociação ser encerrada.

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