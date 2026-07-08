Manchester United aposta em reforço brasileiro e paga R$ 329 milhões

Jogador que fez parte do ciclo da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026, Andrey Santos está perto de se tornar reforço do Manchester United nesta janela de transferências. A negociação gira em torno de 56 milhões de euros (cerca de R$ 329 milhões), além de 2,4 milhões de euros (R$ 12 milhões) em possíveis bônus.

De acordo com o The Athletic, do jornal The New York Times, o meio-campista já chegou a um acordo com o Chelsea para viajar ao noroeste da Inglaterra e fechar o acordo. Andrey será o substituto de Casemiro, que assinou com o Inter Miami e deixou o United antes do Mundial.

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O volante tem contrato até 2030 com o Chelsea, e chegou ao clube em meio à estratégia do time londrino de apostar em jovens jogadores com grande potencial de revenda. Ele fez 43 jogos na temporada, três gols e quatro assistências.

Andrey Santos em campo pelo Chelsea, da Inglaterra - Foto: Glyn Kirk / AFP

Volante quase disputou a Copa do Mundo 2026

Andrey Santos esteve muito próximo de ser convocado para a Copa do Mundo pelo Brasil e ficou entre os pré-selecionados por Carlo Ancelotti, mas acabou ficando de fora para a vaga de Lucas Paquetá, que ganhou a disputa e ficou entre os cinco meio-campistas convocados para a Copa.

Com seis jogos pela Seleção Brasileira principal, o jogador disputou os amistosos disputados em março deste ano, inclusive contra a França, que marcou a derrota por 2 a 1.

Revelado pelo Vasco da Gama, Andrey foi vendido ao Chelsea em janeiro de 2023 como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Ele permaneceu até o meio daquele ano, e teve curta passagem por empréstimo no Nottingham Forest, mas foi na França que se destacou.

O volante brasileiro fez 12 gols e quatro assistências em 45 jogos pelo Strasbourg, da primeira divisão francesa.