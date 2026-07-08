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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

CHEGOU!

Reforço desembarca em Salvador e manda recado para torcida do Vitória

Jogador de 34 anos está perto de ser anunciado oficialmente pelo Rubro-Negro

João Grassi
Por
Arquibancada do Barradão
Arquibancada do Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Contratado para reforçar o setor defensivo do elenco rubro-negro, o zagueiro Emanuel Brítez desembarcou em Salvador, na madrugada desta quarta-feira, 8, e falou pela primeira vez como atleta do Esporte Clube Vitória.

Durante entrevista no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, Brítez falou sobre a expectativa em defender o Vitória e afirmou ter ouvido referências positivas sobre o clube baiano.

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"A verdade é que estou muito feliz, é um novo desafio. As expectativas são boas, todas as coisas que me falaram do clube são boas. Tenho ex-companheiros aqui, Pochettino, que chegou faz dois dias. Então, isso é bom para um jogador quando chega a um clube novo", disse o argentino ao Canto Rubro-Negro.

Desejo escrever minha história aqui, como fiz no outro clube.

Emanuel Brítez - Zagueiro do Vitória

Brítez se coloca à disposição

O jogador argentino, de 34 anos, ainda se colocou à disposição para entrar em campo o quanto antes. Como a Série B do Brasileirão não foi paralisada durante a Copa do Mundo, Brítez estava treinando e jogando normalmente pelo Fortaleza.

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"Estou [apto]. Vinha jogando, vinha treinando. A Série B não parou, então os nossos jogos seguiram, estava treinando normal. Estou pronto. Se o professor precisar, estou à disposição", garantiu.

Brítez
Brítez - Foto: Leonardo Moreira | Fortaleza EC

Vitória vs Vasco

O Vitória enfrenta o Vasco no próximo dia 16, uma quinta-feira, às 19h30. A partida será disputada no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, válida pela 19ª rodada do Brasileirão.

Caso seja regularizado a tempo, Brítez ficará disponível para ser relacionado pelo técnico Jair Ventura.

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