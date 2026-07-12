FUTEBOL
Dupla BaVi e outros três baianos estão nas quartas da Copa 2 de Julho
Santos, Goiás e Palmeiras também permanecem vivos na competição de base
Os confrontos das quartas de final da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 foram definidos neste sábado, 11, com cinco representantes baianos garantidos: Bahia, Vitória, Galícia, Camaçariense e Estrela de Março. Além deles, Santos, Goiás e Palmeiras ainda estão vivos e brigam pelo título da competição.
Veja os resultados das oitavas de final:
- Bahia 2x0 Jacuipense
- Vitória 7x0 Seleção de Itabuna
- Galícia 1x0 Ceará
- Estrela de Março 5x1 LS Valença
- Camaçariense 3x0 Litoral Norte
- Santos 9x0 sobre Itaberaba
- Goiás 2x1 Fluminense de Feira
- Palmeiras 3x0 Ypiranga
As quartas de final serão disputadas nesta segunda-feira, 13, com os seguintes confrontos:
- Galícia x Santos – 14h, CT do Bahia;
- Goiás x Bahia – 15h30, CT do Bahia;
- Vitória x Palmeiras – 14h, CT do Vitória;
- Estrela de Março x Camaçariense – 15h30, CT do Vitória.
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As fases finais do torneio seguem até o dia 15, data da grande final.
Copa 2 de Julho
A competição foi criada em 2007 pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), no formato sub-17. Em 2015, passou a ser disputada na categoria sub-15, consolidando-se como uma das principais competições da categoria no país.
Em 2022, a Copa 2 de Julho incorporou as fases regionais, passando a abranger equipes de todos os Territórios de Identidade da Bahia. Neste ano, a novidade foi a inclusão das escolinhas de futebol e das categorias de base das equipes da Região Metropolitana de Salvador (RMS) e de Feira de Santana.