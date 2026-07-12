Dupla BaVi e outros três baianos estão nas quartas da Copa 2 de Julho

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Os confrontos das quartas de final da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 foram definidos neste sábado, 11, com cinco representantes baianos garantidos: Bahia, Vitória, Galícia, Camaçariense e Estrela de Março. Além deles, Santos, Goiás e Palmeiras ainda estão vivos e brigam pelo título da competição.

Veja os resultados das oitavas de final:

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Bahia 2x0 Jacuipense

Vitória 7x0 Seleção de Itabuna

Galícia 1x0 Ceará

Estrela de Março 5x1 LS Valença

Camaçariense 3x0 Litoral Norte

Santos 9x0 sobre Itaberaba

Goiás 2x1 Fluminense de Feira

Palmeiras 3x0 Ypiranga

As quartas de final serão disputadas nesta segunda-feira, 13, com os seguintes confrontos:

Galícia x Santos – 14h, CT do Bahia;

Goiás x Bahia – 15h30, CT do Bahia;

Vitória x Palmeiras – 14h, CT do Vitória;

Estrela de Março x Camaçariense – 15h30, CT do Vitória.

As fases finais do torneio seguem até o dia 15, data da grande final.

Copa 2 de Julho

A competição foi criada em 2007 pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), no formato sub-17. Em 2015, passou a ser disputada na categoria sub-15, consolidando-se como uma das principais competições da categoria no país.

Em 2022, a Copa 2 de Julho incorporou as fases regionais, passando a abranger equipes de todos os Territórios de Identidade da Bahia. Neste ano, a novidade foi a inclusão das escolinhas de futebol e das categorias de base das equipes da Região Metropolitana de Salvador (RMS) e de Feira de Santana.