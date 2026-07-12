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Dupla BaVi e outros três baianos estão nas quartas da Copa 2 de Julho

Santos, Goiás e Palmeiras também permanecem vivos na competição de base

Gustavo Nascimento
Por
Palmeiras eliminou o Ypiranga e se garantiu nas quartas de final da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15
Palmeiras eliminou o Ypiranga e se garantiu nas quartas de final da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 - Foto: @marciofotografias

Os confrontos das quartas de final da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 foram definidos neste sábado, 11, com cinco representantes baianos garantidos: Bahia, Vitória, Galícia, Camaçariense e Estrela de Março. Além deles, Santos, Goiás e Palmeiras ainda estão vivos e brigam pelo título da competição.

Veja os resultados das oitavas de final:

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  • Bahia 2x0 Jacuipense
  • Vitória 7x0 Seleção de Itabuna
  • Galícia 1x0 Ceará
  • Estrela de Março 5x1 LS Valença
  • Camaçariense 3x0 Litoral Norte
  • Santos 9x0 sobre Itaberaba
  • Goiás 2x1 Fluminense de Feira
  • Palmeiras 3x0 Ypiranga

As quartas de final serão disputadas nesta segunda-feira, 13, com os seguintes confrontos:

  • Galícia x Santos – 14h, CT do Bahia;
  • Goiás x Bahia – 15h30, CT do Bahia;
  • Vitória x Palmeiras – 14h, CT do Vitória;
  • Estrela de Março x Camaçariense – 15h30, CT do Vitória.

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As fases finais do torneio seguem até o dia 15, data da grande final.

Copa 2 de Julho

A competição foi criada em 2007 pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), no formato sub-17. Em 2015, passou a ser disputada na categoria sub-15, consolidando-se como uma das principais competições da categoria no país.

Em 2022, a Copa 2 de Julho incorporou as fases regionais, passando a abranger equipes de todos os Territórios de Identidade da Bahia. Neste ano, a novidade foi a inclusão das escolinhas de futebol e das categorias de base das equipes da Região Metropolitana de Salvador (RMS) e de Feira de Santana.

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Bahia Copa 2 de julho esporte

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