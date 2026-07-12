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E.C.BAHIA

Sem Everton Ribeiro, Bahia divulga relação para encarar o Fluminense

Amistoso acontece no Maracanã às 16h deste domingo, 12

Gustavo Nascimento
Por
Marcos Victor e o argentino Alejo Veliz estão relacionados para o amistoso contra o Fluminense
Marcos Victor e o argentino Alejo Veliz estão relacionados para o amistoso contra o Fluminense - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

O Bahia divulgou a lista de relacionados para o amistoso contra o Fluminense, que será realizado às 16h deste domingo, 12. Entre as novidades estão os argentinos Guido Herrera e Alejo Veliz, contratações que chegaram ao clube durante a pausa do futebol brasileiro para a Copa do Mundo de 2026.

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O Tricolor Baiano, no entanto, não terá a presença de Everton Ribeiro para o jogo no Maracanã. Em recuperação de um problema na região lombar, o camisa 10 não participou do amistoso contra o Montevideo City Torque, disputado no dia 4 de julho, que terminou com um triunfo do Bahia por 4 a 1 na Arena Fonte Nova.

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O camisa 10 já participou normalmente dos treinamentos do Bahia nesta semana, e a tendência é que ele esteja disponível para a partida contra a Chapecoense, que está prevista para acontecer na sexta-feira, 17, às 19h30, na Arena Fonte Nova.

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O jogo é válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, que estava atrasado para o Tricolor Baiano.

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Bahia campeonato brasileiro Everton Ribeiro Fluminense Futebol

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