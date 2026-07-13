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CAMPEONATO BRASILEIRO

Entenda por que os reforços do Bahia não podem enfrentar a Chapecoense

Guido Herrera, Marco Moreno e Alejo Véliz não poderão jogar o duelo atrasado pela 4ª rodada

Téo Mazzoni
Por
Guido Herrera, Marco Moreno e Alejo Véliz ainda não poderão enfrentar a Chapecoense
Guido Herrera, Marco Moreno e Alejo Véliz ainda não poderão enfrentar a Chapecoense - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Após mais de um mês de pausa no calendário e dois amistosos, o Esporte Clube Bahia fará sua primeira partida oficial no segundo semestre de 2026 nesta sexta-feira, 17, às 19h30, contra a Chapecoense, na Arena Fonte Nova. O duelo, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, estava atrasado.

Para a partida, no entanto, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Guido Herrera, Marco Moreno e Alejo Véliz, novos reforços do Esquadrão. Isso porque o goleiro, o zagueiro e o atacante ainda não puderam ser inscritos como jogadores do Tricolor de Aço.

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Como a partida diante da Chapecoense será realizada no dia 17, a janela de transferências internacionais ainda não estará aberta. Com isso, os novos reforços não poderão ser registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Bahia só poderá inscrever os atletas a partir do dia 20 de julho, data que marca a abertura do período de transferências, que permanecerá vigente até 11 de setembro.

Guido Herrera e Alejo Véliz estrearam contra o Fluminense


O goleiro e o atacante argentinos fizeram suas respectivas estreias com a camisa azul, vermelha e branca neste domingo, 12, no amistoso contra o Fluminense, no qual o Bahia foi derrotado por 2 a 0. Na ocasião, ambos entraram em campo no retorno do intervalo e atuaram por pouco mais de 45 minutos.


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Já o zagueiro espanhol sequer treinou com o restante do elenco tricolor. Desde sua chegada, há pouco mais de uma semana, o jogador tem realizado atividades individuais específicas, em sua maioria na academia, sem ir a campo.

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chapecoense Esporte Clube Bahia

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