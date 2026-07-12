Ceni tem razão? Levantamento liga juiz de jogo do Bahia ao CT do Flu

As críticas de Rogério Ceni à arbitragem após a derrota do Bahia para o Fluminense ganharam um novo capítulo. O árbitro Jodis Nascimento de Souza, alvo da reclamação do treinador, possui um histórico recente de partidas apitadas no Estádio Marcelo Vieira, também conhecido como Estádio de Xerém, casa das categorias de base do clube carioca.

A única coisa que eu pedi ao nosso departamento é que não fosse um árbitro daqui, e colocaram um cara que apita jogo no CT deles Rogério Ceni - Técnico do Bahia

O retrospecto mostra que Jodis esteve presente em dez jogos do Fluminense realizados no CT, sendo responsável por partidas das categorias de base, do futebol feminino e do Brasileirão de Aspirantes. Nove desses confrontos aconteceram no Estádio Marcelo Vieira. A única exceção foi o duelo entre Fluminense e Brasil de Farroupilha, pela Copa do Brasil Feminina de 2025.

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Confira os jogos do Fluminense apitados por Jodis Nascimento de Souza:

Brasileirão Sub-20 2026: Fluminense 0 x 2 Vasco;

Copa do Brasil Feminina 2025: Fluminense 3 x 0 Brasil de Farroupilha-RS;

Brasileirão Sub-17 2025: Fluminense 3 x 1 Vasco;

Brasileirão Sub-20 2025: Fluminense 2 x 1 Cuiabá;

Brasileirão de Aspirantes 2024: Fluminense 2 x 0 CRB;

Brasileirão Sub-20 2024: Fluminense 3 x 2 Fortaleza;

Brasileirão Sub-20 2024: Fluminense 2 x 1 Palmeiras;

Brasileirão Feminino Sub-20 2024: Fluminense 3 x 0 Sport;

Brasileirão Sub-17 2023: Fluminense 1 x 1 América-MG;

Brasileirão Feminino Sub-20 2023: Fluminense 6 x 0 Cefama-MA.

Na atual temporada, o árbitro também trabalhou em dois jogos da Série D, quatro da Série C, três da Série B, um da Série A, um da Copa do Brasil e um do Campeonato Brasileiro Sub-20. A escala para o amistoso entre Fluminense e Bahia aconteceu poucos dias após sua última atuação oficial, no empate por 1 a 1 entre São José e Santa Catarina, pela Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro.

Ceni questionou escolha da arbitragem

Depois da partida, Rogério Ceni afirmou que a escolha do árbitro comprometeu a credibilidade do amistoso e questionou a honestidade do juiz.

"Você vai ao campo perguntar: 'foi falta no Willian'. Você vai olhar o vídeo e vê que o Willian nem toca no jogador. O cara que, no mínimo, está assistindo à Copa do Mundo perde a credibilidade. Ele (juiz) deve estar feliz com o Fluminense ganhando e o Hulk feliz", completou.



As principais reclamações do Bahia foram o gol anulado ainda no primeiro tempo, após marcação de falta de Acevedo sobre John Kennedy, e o pênalti assinalado para o Fluminense, convertido por Hulk. Como o amistoso não contou com a utilização do VAR, as decisões de campo foram mantidas.