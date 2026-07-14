Novo reforço do Bahia parou negociação para vestir a camisa tricolor

A vontade de defender o Esporte Clube Bahia foi determinante para que Guido Herrera desembarcasse em Salvador. Durante a apresentação oficial do goleiro, nesta segunda-feira, 13, o diretor de futebol do clube, Cadu Santoro, revelou que o argentino interrompeu uma negociação que estava encaminhada com outro clube ao ser informado do interesse do Tricolor.

Segundo o dirigente, o arqueiro deu prioridade ao projeto do Esquadrão e pediu para suspender as tratativas que já mantinha antes de avançar nas conversas com a equipe baiana.

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“O Guido estava com a saída bastante adiantada para um outro clube, mas, quando conversamos e ele soube do nosso interesse, pediu para interromper qualquer negociação paralela, porque tinha total interesse em estar aqui", destacou o diretor.



Santoro destacou que esse tipo de postura pesa na avaliação do departamento de futebol e ressaltou a importância de contar com jogadores identificados com o projeto do clube: “Isso é uma coisa que eu sempre falo e valorizo muito: precisamos valorizar os atletas que querem estar conosco".





Bahia retomou negociação após mudança no cenário



Apesar do desfecho positivo nesta janela de transferências, o interesse do Bahia por Guido Herrera não é recente. O clube já havia tentado contratar o goleiro há mais de um ano, mas esbarrou na resistência do Talleres em liberar um dos principais nomes da equipe argentina.



“O Guido é um atleta que acho que todos vocês já pesquisaram bastante. Há mais de um ano tentamos contratá-lo, mas, infelizmente, naquele momento não chegamos a um acordo com o Talleres para a sua saída, muito pela importância que ele tinha na equipe e pela história construída no clube", comentou.

Lesão e saída abriram espaço para contratação



Santoro afirmou que a necessidade de reforçar a posição surgiu após duas mudanças no elenco: a grave lesão de Léo Vieira e a transferência de Marcos Felipe. Com isso, a diretoria voltou a analisar o mercado e identificou que a contratação de Guido Herrera havia se tornado viável.



“A partir do momento em que surgiu a nossa necessidade de buscar um novo goleiro, muito em função da lesão do Léo Vieira, como eu falei na entrevista recente, e da venda do Marcos Felipe, entendemos que a operação pelo Guido era viável", detalhou Santoro.



“Aumentar a competitividade no setor, contar com atletas como o Guido, o Ronaldo, o Léo — infelizmente lesionado — e os jovens da base em desenvolvimento era exatamente o nosso desejo", finalizou o diretor.