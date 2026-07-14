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BASTIDORES

Novo reforço do Bahia parou negociação para vestir a camisa tricolor

Goleiro interrompeu uma negociação avançada com outro clube ao saber do interesse do Bahia

Téo Mazzoni
Por
Guido Herrera estava perto de acertar com outro clube, mas mudou os planos ao saber do interesse do Bahia
Guido Herrera estava perto de acertar com outro clube, mas mudou os planos ao saber do interesse do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A vontade de defender o Esporte Clube Bahia foi determinante para que Guido Herrera desembarcasse em Salvador. Durante a apresentação oficial do goleiro, nesta segunda-feira, 13, o diretor de futebol do clube, Cadu Santoro, revelou que o argentino interrompeu uma negociação que estava encaminhada com outro clube ao ser informado do interesse do Tricolor.

Segundo o dirigente, o arqueiro deu prioridade ao projeto do Esquadrão e pediu para suspender as tratativas que já mantinha antes de avançar nas conversas com a equipe baiana.

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“O Guido estava com a saída bastante adiantada para um outro clube, mas, quando conversamos e ele soube do nosso interesse, pediu para interromper qualquer negociação paralela, porque tinha total interesse em estar aqui", destacou o diretor.


Santoro destacou que esse tipo de postura pesa na avaliação do departamento de futebol e ressaltou a importância de contar com jogadores identificados com o projeto do clube: Isso é uma coisa que eu sempre falo e valorizo muito: precisamos valorizar os atletas que querem estar conosco".

Bahia retomou negociação após mudança no cenário


Apesar do desfecho positivo nesta janela de transferências, o interesse do Bahia por Guido Herrera não é recente. O clube já havia tentado contratar o goleiro há mais de um ano, mas esbarrou na resistência do Talleres em liberar um dos principais nomes da equipe argentina.


“O Guido é um atleta que acho que todos vocês já pesquisaram bastante. Há mais de um ano tentamos contratá-lo, mas, infelizmente, naquele momento não chegamos a um acordo com o Talleres para a sua saída, muito pela importância que ele tinha na equipe e pela história construída no clube", comentou.

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Lesão e saída abriram espaço para contratação


Santoro afirmou que a necessidade de reforçar a posição surgiu após duas mudanças no elenco: a grave lesão de Léo Vieira e a transferência de Marcos Felipe. Com isso, a diretoria voltou a analisar o mercado e identificou que a contratação de Guido Herrera havia se tornado viável.


“A partir do momento em que surgiu a nossa necessidade de buscar um novo goleiro, muito em função da lesão do Léo Vieira, como eu falei na entrevista recente, e da venda do Marcos Felipe, entendemos que a operação pelo Guido era viável", detalhou Santoro.


“Aumentar a competitividade no setor, contar com atletas como o Guido, o Ronaldo, o Léo — infelizmente lesionado — e os jovens da base em desenvolvimento era exatamente o nosso desejo", finalizou o diretor.

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Cadu Santoto Esporte Clube Bahia Guido Herrera

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