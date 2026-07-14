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Dirigente expõe suposto desejo de Kike Olivera de trocar o Bahia pelo Nacional

Vice-presidente do Nacional afirmou que atacante deseja retornar ao clube uruguaio

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Flávio Perchman revelou que Kike Olivera quer voltar ao Nacional,
Flávio Perchman revelou que Kike Olivera quer voltar ao Nacional, - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O vice-presidente do Nacional, do Uruguai, Flávio Perchman, fez uma declaração que surpreendeu a torcida do Esporte Clube Bahia nesta terça-feira, 14. Durante participação na rádio “El Espectador Deportes”, o dirigente afirmou que o atacante Kike Olivera deseja transferir-se para o clube uruguaio.

Além disso, de acordo com Perchman, o Grêmio, clube detentor dos direitos econômicos do jogador e responsável por emprestá-lo ao Bahia, também teria interesse na transferência do atleta para o Nacional.

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Apesar de revelar o suposto desejo de Kike Olivera em voltar ao clube uruguaio, o vice-presidente do Nacional reconheceu que a negociação seria difícil. O dirigente destacou que o Bahia realizou um investimento pelo empréstimo do atacante, que possui contrato com o Tricolor até o fim de 2026.

Kike Olivera quer vir para o Nacional e o Grêmio está interessado em que ele venha para cá. [...] É difícil porque o Bahia investiu dinheiro e disse que vai utilizá-lo Flávio Perchman - vice-presidente do Nacional

Bahia não libera Kike Olivera

Apesar do interesse revelado por Flávio Perchman, o Bahia não pretende abrir mão do atacante neste momento. Conforme apuração do portal A TARDE, o clube uruguaio procurou a diretoria tricolor para discutir uma possível liberação do jogador.

A proposta consistia na rescisão antecipada do contrato de empréstimo firmado entre Bahia e Grêmio, detentor dos direitos econômicos do atleta, o que abriria caminho para que Kike Olivera pudesse ser cedido ao Nacional.

No entanto, o Esquadrão rejeitou a investida e descartou a possibilidade de interromper o vínculo do atacante, mantendo o uruguaio nos planos da comissão técnica para a sequência da temporada.

Nacional já havia tentado contratar Kike Oliveira

Antes de acertar sua transferência para o Bahia, Kike Oliveira já havia sido alvo do Nacional. Em dezembro de 2025, o clube uruguaio apresentou uma proposta pelo atacante, que teria aceitado os termos oferecidos pela equipe e manifestado o desejo de defender a camisa do clube.

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Na ocasião, porém, o Grêmio recusou a investida do Nacional e manteve o jogador em seu elenco. Pouco depois, em janeiro de 2026, Kike Oliveira foi anunciado pelo Bahia como o primeiro reforço do Esquadrão para a temporada.

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Esporte Clube Bahia Kike Olivera

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