Yamal pode entrar em lista seleta ao lado de Pelé e Fenômeno em Copas

A Espanha está garantida na final da Copa do Mundo - e Lamine Yamal pode sair com taça e recorde em mãos. Neste domingo, 19, em Nova Jersey, o jovem pode conquistar o maior título da carreira e ocupar uma posição de destaque entre os campeões mundiais mais jovens da história.

Aos 19 anos e seis dias, o camisa 10 será o jogador mais novo da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 e superará a marca estabelecida por Kylian Mbappé na decisão de 2018.

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Yamal e Mbappé na Copa - Foto: FRANCK FIFE/AFP

Yamal, no entanto, não poderá retirar de Pelé o recorde absoluto. O brasileiro tinha 17 anos e 249 dias quando entrou em campo, marcou duas vezes contra a Suécia e conquistou a Copa de 1958.

Ainda assim, um título espanhol colocaria o atacante próximo ao topo de um ranking que também conta com Ronaldo Fenômeno, integrante do elenco campeão do mundo em 1994 aos 17 anos, e outros quatro brasileiros, Coutinho, Marco Antonio, Mazzola e Kaká, totalizando seis brasileiros presentes no top 10 mais jovens.

A Espanha garantiu a vaga na decisão ao vencer a França por 2 a 0 na semifinal, e Yamal participou diretamente da classificação ao sofrer o pênalti que originou o primeiro gol e ainda teve uma finalização anulada por impedimento no segundo tempo.

Yamal sofrendo pênalti contra França na Copa - Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Yamal supera Mbappé oito anos depois

Até esta edição, Mbappé ocupava uma das primeiras posições entre os jogadores mais jovens a disputar e vencer uma final de Copa do Mundo. O francês tinha 19 anos e 207 dias quando enfrentou a Croácia em 2018.

Naquela decisão, marcou o quarto gol da vitória da França por 4 a 2 e tornou-se o segundo adolescente a balançar as redes em uma final de Mundial, depois de Pelé.

Yamal chegará à partida de domingo 201 dias mais jovem do que Mbappé estava em 2018, justamente depois de eliminar o francês na semifinal de 2026.

Yamal e Theo Hernandez na Copa - Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

Pelé permanece inalcançável

Mesmo que conquiste o título, Yamal não se tornará o jogador mais jovem a vencer uma Copa do Mundo. O recorde de Pelé permanece com ampla vantagem, já que na final de 1958, o brasileiro tinha 17 anos e 249 dias. Além de conquistar o título, marcou dois gols na vitória por 5 a 2 sobre a anfitriã Suécia.

Pelé continua sendo o mais jovem a disputar uma final, vencer a Copa e marcar em uma decisão. Sua atuação em Estocolmo completou uma trajetória histórica iniciada ainda nas quartas de final, quando marcou contra o País de Gales.

Na semifinal, anotou três gols diante da França. Depois, fechou a competição com dois na decisão e terminou o primeiro Mundial da carreira como uma das grandes revelações da história do torneio.

Pelé pelo Brasil em 1958 - Foto: CBF

Ronaldo aparece entre os campeões mais jovens

O segundo brasileiro no topo do levantamento é Ronaldo Fenômeno. Convocado para a Copa dos Estados Unidos em 1994, o atacante fazia parte da seleção tetracampeã aos 17 anos e 302 dias.

Ronaldo não entrou em campo durante aquela edição, mas integrou oficialmente o elenco que conquistou o título após vencer a Itália nos pênaltis. Por isso, aparece entre os jogadores mais jovens a serem campeões mundiais.

Quatro anos depois, já como principal referência ofensiva do Brasil, Ronaldo disputou a final contra a França. Em 2002, voltou à decisão e marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre a Alemanha, que garantiu o pentacampeonato.

Ronaldo Fenômeno pelo Brasil - Foto: CBF

Bergomi completa o grupo à frente de Yamal

Outro nome à frente de Yamal é o italiano Giuseppe Bergomi, campeão mundial em 1982. O defensor tinha 18 anos e 201 dias quando participou da vitória da Itália por 3 a 1 sobre a Alemanha Ocidental na final.

Bergomi foi titular na decisão e teve a responsabilidade de marcar Karl-Heinz Rummenigge, uma das principais referências ofensivas da seleção alemã.

Caso a Espanha seja campeã, Yamal ficará atrás de Pelé, Ronaldo e Bergomi entre os jogadores mais jovens a levantar a taça, considerando os atletas que integraram os elencos vencedores.

Bergomi pela Itália em 1982 - Foto: Reprodução I X

O ranking dos campeões mais jovens

Pelé (Brasil) - 17 anos e 249 dias - 1958 Ronaldo (Brasil) - 17 anos e 298 dias - 1994 Giuseppe Bergomi (Itália) - 18 anos e 174 dias - 1982 Coutinho (Brasil) - 19 anos e 6 dias - 1962 Marco Antonio (Brasil) - 19 anos e 135 dias - 1970 Kylian Mbappé (França) - 19 anos e 207 dias - 2018 Mazzola (Brasil) - 19 anos e 309 dias - 1958 Ruben Moran (Uruguai) - 19 anos e 344 dias - 1950 Felice Borel (Itália) - 20 anos e 66 dias - 1934 Kaká (Brasil) - 20 anos e 69 dias - 2002

Yamal contra França na Copa - Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Espanha busca o segundo título

A final será disputada no domingo, às 16h, em Nova Jersey. A Espanha enfrentará Inglaterra ou Argentina, que decidem a outra vaga.

A seleção espanhola busca o segundo título mundial da história, tendo disputado sua primeira e única final em 2010, na África do Sul, com vitória por 1 a 0 sobre a Holanda na prorrogação.