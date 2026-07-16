Messi provoca Inglaterra após classificação: "Não queriam mais jogar"

A Argentina garantiu vaga em mais uma final de Copa do Mundo após vencer a Inglaterra por 2 a 1, de virada, e, na avaliação de Lionel Messi, a equipe percebeu ainda durante a partida que o adversário já não tinha forças para reagir. O camisa 10 afirmou que, após o empate, os argentinos assumiram o controle das ações e sentiram que a classificação seria definida ainda no tempo regulamentar.

Messi diz que Argentina sentiu a Inglaterra abatida

Segundo o capitão, a seleção passou a criar oportunidades de diferentes maneiras e dominou o setor ofensivo nos minutos decisivos da semifinal, o que aumentou a confiança de que a vitória seria construída sem a necessidade de prorrogação.

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"Foi uma emoção muito grande. Quando empatamos, sentimos o apoio da torcida porque percebemos que poderíamos ganhar nos 90 minutos. Já os tínhamos encurralados. Entrávamos por dentro, por fora, criávamos chances com cruzamentos, passes em profundidade...", declarou Messi na zona mista após a partida.





Sentíamos que eles já não queriam mais jogar, e nós estávamos muito perto da vitória Lionel Messi - craque argentino

Torcida foi decisiva na reação, afirma Messi



Além do desempenho dentro de campo, o craque argentino fez questão de destacar o papel da torcida durante a reação da equipe. De acordo com Messi, o ambiente nas arquibancadas ganhou ainda mais intensidade depois do gol de empate e serviu como combustível para a equipe buscar a virada e confirmar a vaga na decisão.



"Depois do 1 a 1, a torcida nos ajudou mais uma vez de forma impressionante. Como eu disse, a Argentina é muito grande, porque era um jogo que queríamos vencer de qualquer maneira. Além disso, a vitória nos leva a disputar mais uma final de Copa do Mundo", finalizou.





Argentina busca o tetra e um feito histórico



Agora, a seleção argentina terá a chance de conquistar o quarto título mundial. A decisão será disputada no domingo, às 18h, no Estádio Nova York/Nova Jersey, diante da Espanha. Atual campeã do mundo, a equipe comandada por Lionel Scaloni busca um feito histórico: tornar-se a primeira seleção em 64 anos a conquistar dois títulos consecutivos de Copa do Mundo.