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"Não me arrependo", diz técnico da Inglaterra após derrota na Copa

Treinador alemão falou sobre suas decisões durante a partida contra a Argentina

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
ATLANTA, GEORGIA - JULY 15: Thomas Tuchel, Manager of England, instructs Jude Bellingham #10 during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between England and Argentina at Atlanta Stadium on July 15, 2026 in Atlanta, Georgia. Shaun Botterill/Getty Images/AFP (Photo by Shaun Botterill / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
ATLANTA, GEORGIA - JULY 15: Thomas Tuchel, Manager of England, instructs Jude Bellingham #10 during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between England and Argentina at Atlanta Stadium on July 15, 2026 in Atlanta, Georgia. Shaun Botterill/Getty Images/AFP (Photo by Shaun Botterill / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Foto: SHAUN BOTTERILL | GETTY IMAGES VIA AFP

O alemão Thomas Tuchel, treinador da Inglaterra, assumiu a responsabilidade pela derrota para a Argentina por 2 a 1 nesta quarta-feira, 15, nas semifinais da Copa do Mundo de 2026. O treinador, no entanto, disse que não se arrepende da estratégia adotada durante a partida.

“Não me arrependo. Estivemos tão perto [...] Mas não conseguimos manter o nível depois de marcar”, reconheceu.

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A Inglaterra mudou a postura em campo após abrir o placar com gol de Anthony Gordon aos 10min do segundo tempo. “Não modificamos nada depois do gol, mas o jogo mudou completamente”, considerou o Tuchel.

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Ele também falou sobre as substituições que fez na reta final de jogo, priorizando um time mais defensivo para os minutos finais.

“É claro que queríamos ir atrás do segundo gol, mas não tinha a sensação de que as substituições ofensivas fossem ajudar [...] Mantivemos nosso 4-4-2, mas fomos ficando cada vez mais passivos. Não conseguíamos recuperar a bola, não conseguíamos manter a posse. Então acho que não foi um problema estrutural”, disse Tuchel.

“Passamos para uma linha de cinco para fechar os espaços por dentro e ser fortes no jogo aéreo, porque logo depois do nosso gol, sem fazer substituições, cedemos cruzamentos demais e chances demais”, acrescentou ele, tentando se defender das críticas recebidas.

O recuo da Inglaterra foi acompanhado por uma pressão da Argentina, que resultou nos gols de Enzo Fernández aos 40min e de Lautaro Martínez aos 47min.

“É claro que a responsabilidade é do treinador [...] Jogamos uma das nossas melhores partidas, talvez a melhor, dadas as circunstâncias. A equipe esteve à altura, mas não conseguimos concluir o trabalho”, finalizou o alemão.

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Argentina copa do mundo Futebol inglaterra

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