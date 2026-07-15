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COPA DO MUNDO

Cabo Verde não perdeu no tempo regulamentar para finalistas da Copa

Seleção africana enfrentou a Espanha na fase de grupos e a Argentina na fase de 16 avos de final

Gustavo Nascimento
Por
Seleção de Cabo Verde
Seleção de Cabo Verde - Foto: Cristiano Barbosa | FCF

Cabo Verde foi a única seleção que enfrentou as finalistas Espanha e Argentina na Copa do Mundo de 2026 e não perdeu no tempo regulamentar. O feito fica ainda maior quando se observa que o país africano conseguiu sair invicto contra as duas melhores equipes em sua primeira participação na competição.

Os cabo-verdianos fizeram história logo na primeira rodada ao empatarem por 0 a 0 contra a Espanha. Na ocasião, o goleiro Vozinha foi o destaque da partida, garantindo o empate sem gols com uma grande atuação embaixo das traves.

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Após mais dois empates na fase de grupos, contra Uruguai e Arábia Saudita, Cabo Verde ficou na segunda posição do Grupo H e se classificou, de forma inédita, ao mata-mata da competição. Na fase de 16 avos de final, eles tiveram a Argentina como adversária.

Apesar do favoritismo dos atuais campeões, liderados por Lionel Messi, Cabo Verde conseguiu um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Na prorrogação, os cabo-verdianos ainda conseguiram marcar mais um gol, mas os argentinos levaram a melhor e venceram por 3 a 2.

O time africano acabou eliminado da Copa do Mundo de 2026 sem perder nenhum jogo no tempo regulamentar.

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Tags

Cabo Verde copa do mundo esporte Futebol

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