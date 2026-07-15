HISTÓRIA!
Messi iguala recorde que só Cafu quebrou em Copas do Mundo
Camisa 10 da Argentina fez história ao colocar sua seleção em mais uma final
Lionel Messi igualou mais um feito brasileiro em Copas do Mundo. O camisa 10 fez duas assistências na virada da Argentina sobre a Inglaterra, classificou a equipe para a final e se igualou ao lateral Cafu entre os jogadores com três finais de Mundiais na carreira.
As três finais de Cafu
Capitão do pentacampeonato brasileiro, em 2002, o jogador também foi titular no vice-campeonato em 1998, quando o Brasil perdeu para a França, e também entrou em campo na decisão de 1994, que marcou a conquista do tetra.
A Seleção superou a Itália nos pênaltis após empate no tempo regulamentar, e Cafu saiu do banco de reservas aos 20 minutos do primeiro tempo para substituir Jorginho, que lesionou a coxa. Apesar de não ter sido em Copas consecutivas, como fez o brasileiro com a Amarelinha, Messi fez uma sequência ainda mais consolidada.
Duas finais e um sonho para Messi
O camisa 10 chegou à decisão no Mundial de 2014 como o líder da geração, craque absoluto da Argentina e um dos melhores jogadores daquela Copa. A decepção surgiu na final, com a vitória alemã por 1 a 0, no Maracanã.
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Oito anos depois, com uma campanha decepcionante em 2018 separando as trajetórias, Messi voltou a escrever seu nome na história do futebol. Dessa vez, o jogador liderou sua seleção ao terceiro título da sua história, com sete gols e três assistências.
Quando todos esperavam que o jogador não tivesse mais gás e motivo para buscar mais uma taça de Copa do Mundo, Messi insistiu em surpreender. Aos 39 anos, ele fez oito gols e quatro assistências até chegar à sua terceira final.
Depois de eliminar Cabo Verde, Egito, Suíça e, nesta quarta-feira, 15, a Inglaterra, a Argentina precisará superar a Espanha para fazer Lionel igualar mais um feito histórico brasileiro — somente o Rei Pelé tem três títulos de Copa do Mundo na carreira.