Messi iguala recorde que só Cafu quebrou em Copas do Mundo

Lionel Messi igualou mais um feito brasileiro em Copas do Mundo. O camisa 10 fez duas assistências na virada da Argentina sobre a Inglaterra, classificou a equipe para a final e se igualou ao lateral Cafu entre os jogadores com três finais de Mundiais na carreira.

As três finais de Cafu

Capitão do pentacampeonato brasileiro, em 2002, o jogador também foi titular no vice-campeonato em 1998, quando o Brasil perdeu para a França, e também entrou em campo na decisão de 1994, que marcou a conquista do tetra.

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A Seleção superou a Itália nos pênaltis após empate no tempo regulamentar, e Cafu saiu do banco de reservas aos 20 minutos do primeiro tempo para substituir Jorginho, que lesionou a coxa. Apesar de não ter sido em Copas consecutivas, como fez o brasileiro com a Amarelinha, Messi fez uma sequência ainda mais consolidada.

Duas finais e um sonho para Messi

O camisa 10 chegou à decisão no Mundial de 2014 como o líder da geração, craque absoluto da Argentina e um dos melhores jogadores daquela Copa. A decepção surgiu na final, com a vitória alemã por 1 a 0, no Maracanã.

Oito anos depois, com uma campanha decepcionante em 2018 separando as trajetórias, Messi voltou a escrever seu nome na história do futebol. Dessa vez, o jogador liderou sua seleção ao terceiro título da sua história, com sete gols e três assistências.

Quando todos esperavam que o jogador não tivesse mais gás e motivo para buscar mais uma taça de Copa do Mundo, Messi insistiu em surpreender. Aos 39 anos, ele fez oito gols e quatro assistências até chegar à sua terceira final.

Depois de eliminar Cabo Verde, Egito, Suíça e, nesta quarta-feira, 15, a Inglaterra, a Argentina precisará superar a Espanha para fazer Lionel igualar mais um feito histórico brasileiro — somente o Rei Pelé tem três títulos de Copa do Mundo na carreira.