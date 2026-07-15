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COPA DO MUNDO

Petição para banir Argentina da Copa tem 10 milhões de assinantes

Seleção bateu a Inglaterra e avançou à final do Mundial

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Lionel Messi, camisa 10 da Argentina
Lionel Messi, camisa 10 da Argentina - Foto: ROBERTO SCHMIDT | AFP

Favorecida pela arbitragem ou não, a Argentina está na final da Copa do Mundo 2026. O suposto beneficiamento da Fifa aos argentinos é um dos assuntos mais comentados do Mundial, e uma petição online bastante específica chamou a atenção do público.

O site argentinaout.com, que foi criado por torcedores, pede a exclusão da Argentina da Copa e já conta com mais de 10 milhões assinantes. A mobilização, entretanto, não tem qualquer efeito jurídico, e apenas a FIFA pode aplicar graves punições na competição.

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Veja:

Imagem ilustrativa da imagem Petição para banir Argentina da Copa tem 10 milhões de assinantes
Foto: Reprodução

Apesar das críticas à arbitragem em jogos da Argentina na Copa, o presidente da Comissão de Arbitragem da FIFA, Pierluigi Collina, defendeu a atuação dos árbitros no Mundial, especialmente no jogo polêmico contra o Egito, nas quartas de final.

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O treinador Lionel Scaloni também negou qualquer favorecimento à sua seleção durante os jogos da Copa. “Com a tecnologia e toda a exposição que existe hoje, seria impossível esconder qualquer manipulação. Erros acontecem no futebol, mas não existe tratamento especial para a Argentina”, afirmou o técnico.

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