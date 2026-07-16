Argentina pode ser punida por exibir faixa sobre Malvinas na Copa

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A Argentina pode sofrer algumas punições por parte da Fifa após exibir uma faixa citando as Ilhas Malvinas depois de vencer a seleção da Inglaterra e avançar para a final da Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira, 15.

A faixa em questão demonstra um apoio à reivindicação argentina sobre o território das Ilhas Malvinas, que é assunto de polêmica entre os sul-americanos e os ingleses há muitos anos.

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Entenda o que aconteceu

Após os atuais campeões da Copa do Mundo conseguirem uma virada histórica contra a Inglaterra, vencendo o confronto por 2 a 1 e garantindo a vaga para a final da Copa do Mundo de 2026, os atletas exibiram uma faixa reivindicando as Malvinas.

A faixa em questão exibia a seguinte frase: 'Las Malvinas son Argentinas', que, traduzida para o português, resulta em 'As Malvinas são argentinas'.

Diversos jogadores foram vistos segurando a faixa, como:

Lisandro Martínez;

Giovani Lo Celso;

Nicolás Otamendi;

Enzo Fernández.

Otamendi e Lo Celso segurando a faixa das Malvinas - Foto: THOMAS COEX / AFP

O que pode acontecer com a Argentina?

Por causa desse comportamento dos atletas, a seleção argentina pode sofrer algumas punições de acordo com o Código Disciplinar da Fifa, que prevê que as entidades podem ser punidas por exibirem mensagens políticas em suas competições.

De acordo com a entidade,associações e clubes são responsáveis pelo "uso de gestos, palavras, objetos e qualquer outro meio de transmitir uma mensagem inadequada ao ambiente esportivo, particularmente que sejam política, ideológica, religiosa ou de natureza ofensiva".

A Fifa pode aplicar medidas disciplinares que variam de um aviso até a retirada de títulos. Veja:

Aviso:

Advertência;

Multa ou outras medidas pecuniárias;

Devolução de prêmios;

Retirada de título;

Ordem para cumprir uma obrigação financeira decorrente ou existente no contexto de um processo judicial.

O texto ainda prevê que as associações sejam responsabilizadas caso "um ou mais de seus torcedores" causem "confusão durante a execução dos hinos nacionais".

Vale relembrar que os torcedores argentinos desrespeitaram o hino nacional inglês cantando "quem não pula é inglês".

Multas previstas

A multa prevista para uma primeira infração sobre a faixa é de R$ 31 mil em casos leves e R$ 62 mil em graves. Os valores têm um aumento de 100% a cada nova infração do mesmo tipo.

Já os cânticos durante o hino inglês podem gerar outra multa de R$ 31 mil no primeiro caso e R$ 47 mil no segundo. A partir da terceira vez, o aumento é de 100%.

Entenda por que a faixa é considerada algo político

A partida da semifinal da Copa do Mundo de 2026, que aconteceu nesta quarta-feira, 15, valia muito mais que a vaga na final do torneio, já que as duas seleções protagonizaram uma rivalidade que vai além das quatro linhas.

Argentina e Inglaterra entraram em conflito nos anos de 1980 na disputa pela soberania do arquipélago das Ilhas Malvinas — ou Falkland para os ingleses —, que já era controlada pelo Reino Unido desde 1833. Porém, o território foi reivindicado pela Argentina.

Durante a Guerra das Malvinas, que durou 74 dias, entre 2 de abril e 14 de junho de 1982, foram registradas 907 mortes, sendo:

649 argentinos;

255 britânicos;

três civis da ilha.

O controle das Malvinas segue com os ingleses até hoje.