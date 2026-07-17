Série criminal da Netflix com 7 episódios vai salvar sua sexta (17/07)

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A sexta-feira chegou e, com o fim de semana começando, cresce também a vontade de encontrar uma boa maratona para assistir sem precisar investir vários dias.

Uma das melhores opções disponíveis na Netflix é Garoto Devora Universo, série australiana lançada em 2024 que acabou ficando esquecida em meio às novidades do catálogo, mas continua sendo uma das produções mais elogiadas da plataforma.

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Baseada no romance de Trent Dalton, a trama reúne drama, suspense criminal e uma história marcada por reviravoltas. Com apenas sete episódios, entre 49 e 77 minutos, a produção pode ser concluída em pouco mais de seis horas.

Além da curta duração, a série conquistou boa recepção da crítica, registrando 7,9 no IMDb e 93% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, consolidando-se como uma alternativa para quem procura uma história intensa para começar nesta sexta e terminar ainda durante o fim de semana.



Um telefonema muda completamente a vida do protagonista

A história acompanha Eli Bell (Felix Cameron), um garoto que cresce na periferia de Brisbane, na Austrália dos anos 1980, cercado por violência, tráfico de drogas e conflitos familiares.

Depois que sua mãe passa a enfrentar problemas com dependência química e acaba presa, enquanto o padrasto se envolve com o crime organizado, Eli precisa lidar com uma realidade muito diferente da infância que imaginava.

Ao atender um misterioso telefone vermelho escondido no porão da casa, o menino acaba desencadeando acontecimentos que colocam sua família em perigo e transformam completamente seu destino.

Drama criminal vai além da investigação

Embora o suspense seja um dos motores da narrativa, Garoto Devora Universo também dedica espaço para explorar relações familiares, amadurecimento e esperança em meio ao caos.

Inspirada parcialmente na infância do escritor Trent Dalton, a série acompanha Eli tentando construir um caminho diferente daquele seguido pelas pessoas ao seu redor, enquanto enfrenta criminosos, perdas e decisões difíceis em busca de proteger quem ama.

Elenco reúne nomes conhecidos

A produção traz Felix Cameron no papel principal e conta ainda com Simon Baker, Phoebe Tonkin, Travis Fimmel, Lee Tiger Halley e Bryan Brown no elenco.

A adaptação foi criada por John Collee e transforma o best-seller de Trent Dalton em uma minissérie que combina elementos de drama familiar, romance de formação e suspense policial.

Vale a pena?

Sim. Garoto Devora Universo é uma excelente escolha para quem gosta de tramas intensas, dramáticas e criminais.

Com poucos episódios, ritmo envolvente e uma história que mistura emoção, mistério e violência sem perder o foco nos personagens, a série é uma das opções mais interessantes da Netflix para maratonar ao longo do fim de semana.