Toy Story 5 no Cinépolis terá sessão exclusiva para bebês

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O Cinépolis do Parque Shopping Bahia recebe nesta terça-feira, 14, uma sessão do projeto CineMaterna. A exibição de Toy Story 5 ocorre às 14h, com foco no público composto por mães, pais e bebês.

"O Parque Shopping Bahia acredita que um espaço de convivência precisa ser acessível para todas as fases da vida — e a maternidade é uma delas. Receber o CineMaterna com Toy Story 5 é especial: é oferecer às mães um momento de nostalgia, emoção e pertencimento, sem precisar abrir mão da presença do bebê", afirma Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia.



O conceito da sessão CineMaterna

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O projeto CineMaterna adapta o ambiente de cinema para atender às necessidades de famílias com crianças pequenas, especificamente bebês de até 18 meses. O objetivo é permitir que os responsáveis acompanhem lançamentos cinematográficos em um espaço adequado.

As adaptações incluem

Controle de som : o volume é reduzido para evitar desconforto auditivo.

: o volume é reduzido para evitar desconforto auditivo. Iluminação : as luzes permanecem levemente acesas para permitir movimentação.

: as luzes permanecem levemente acesas para permitir movimentação. Temperatura : o sistema de ar-condicionado é ajustado para um nível mais ameno.

: o sistema de ar-condicionado é ajustado para um nível mais ameno. Mobilidade : a sala permite circulação livre e acesso facilitado para carrinhos de bebê.

Apoio e interação

A recepção do evento é conduzida por voluntárias, que orientam os pais no acesso à sala. Após a exibição, o cronograma prevê um momento de interação em uma área próxima ao cinema, destinado à troca de experiências sobre a parentalidade.

Regras de acesso e ingressos

Para o acesso, as condições estabelecidas são

Cortesias : 10 ingressos gratuitos são reservados para as primeiras famílias com bebês de até 18 meses que chegarem ao local.

: 10 ingressos gratuitos são reservados para as primeiras famílias com bebês de até 18 meses que chegarem ao local. Antecedência : a organização recomenda a chegada com 30 minutos de antecedência para a garantia das cortesias.

: a organização recomenda a chegada com 30 minutos de antecedência para a garantia das cortesias. Política de gratuidade : bebês de até 2 anos de idade possuem entrada livre.

: bebês de até 2 anos de idade possuem entrada livre. Demais espectadores : ingressos adicionais estão disponíveis para compra na bilheteria física ou nos terminais de autoatendimento do Cinépolis.

Detalhes técnicos

Evento : CineMaterna — Toy Story 5

: CineMaterna — Toy Story 5 Data : 14 de julho de 2026

: 14 de julho de 2026 Horário : 14h

: 14h Local : Cinépolis, Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas (BA)

Observação: é necessário verificar a classificação indicativa do filme antes do ingresso na sala.