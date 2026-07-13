Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

CINEMATERNA

Toy Story 5 no Cinépolis terá sessão exclusiva para bebês

Sessão adaptada no Parque Shopping Bahia oferece conforto para pais e bebês nesta terça, 14

Jair Mendonça Jr
Por
Projeto CineMaterna adapta o ambiente de cinema para atender às necessidades de famílias com crianças pequenas, especificamente bebês de até 18 meses
Projeto CineMaterna adapta o ambiente de cinema para atender às necessidades de famílias com crianças pequenas, especificamente bebês de até 18 meses - Foto: Yuri Couto

O Cinépolis do Parque Shopping Bahia recebe nesta terça-feira, 14, uma sessão do projeto CineMaterna. A exibição de Toy Story 5 ocorre às 14h, com foco no público composto por mães, pais e bebês.

"O Parque Shopping Bahia acredita que um espaço de convivência precisa ser acessível para todas as fases da vida — e a maternidade é uma delas. Receber o CineMaterna com Toy Story 5 é especial: é oferecer às mães um momento de nostalgia, emoção e pertencimento, sem precisar abrir mão da presença do bebê", afirma Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia.

O conceito da sessão CineMaterna

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O projeto CineMaterna adapta o ambiente de cinema para atender às necessidades de famílias com crianças pequenas, especificamente bebês de até 18 meses. O objetivo é permitir que os responsáveis acompanhem lançamentos cinematográficos em um espaço adequado.

As adaptações incluem

  • Controle de som: o volume é reduzido para evitar desconforto auditivo.
  • Iluminação: as luzes permanecem levemente acesas para permitir movimentação.
  • Temperatura: o sistema de ar-condicionado é ajustado para um nível mais ameno.
  • Mobilidade: a sala permite circulação livre e acesso facilitado para carrinhos de bebê.

Apoio e interação

A recepção do evento é conduzida por voluntárias, que orientam os pais no acesso à sala. Após a exibição, o cronograma prevê um momento de interação em uma área próxima ao cinema, destinado à troca de experiências sobre a parentalidade.

Regras de acesso e ingressos

Para o acesso, as condições estabelecidas são

  • Cortesias: 10 ingressos gratuitos são reservados para as primeiras famílias com bebês de até 18 meses que chegarem ao local.
  • Antecedência: a organização recomenda a chegada com 30 minutos de antecedência para a garantia das cortesias.
  • Política de gratuidade: bebês de até 2 anos de idade possuem entrada livre.
  • Demais espectadores: ingressos adicionais estão disponíveis para compra na bilheteria física ou nos terminais de autoatendimento do Cinépolis.

Detalhes técnicos

  • Evento: CineMaterna — Toy Story 5
  • Data: 14 de julho de 2026
  • Horário: 14h
  • Local: Cinépolis, Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas (BA)

Observação: é necessário verificar a classificação indicativa do filme antes do ingresso na sala.

Leia Também:

CINEINSITE

Sam Neill, ator de ‘Jurassic Park’, morre aos 78 anos
Sam Neill, ator de ‘Jurassic Park’, morre aos 78 anos imagem

SE LIGA NA DICA!

Filme da Netflix indicado ao Oscar merece sua segunda-feira (13/07)
Filme da Netflix indicado ao Oscar merece sua segunda-feira (13/07) imagem

LUTO

Morre Wai Ching Ho, atriz chinesa que viveu a vilã na Marvel
Morre Wai Ching Ho, atriz chinesa que viveu a vilã na Marvel imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Cinépolis Toy Story

Relacionadas

Mais lidas