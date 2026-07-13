CINEMATERNA
Toy Story 5 no Cinépolis terá sessão exclusiva para bebês
Sessão adaptada no Parque Shopping Bahia oferece conforto para pais e bebês nesta terça, 14
O Cinépolis do Parque Shopping Bahia recebe nesta terça-feira, 14, uma sessão do projeto CineMaterna. A exibição de Toy Story 5 ocorre às 14h, com foco no público composto por mães, pais e bebês.
"O Parque Shopping Bahia acredita que um espaço de convivência precisa ser acessível para todas as fases da vida — e a maternidade é uma delas. Receber o CineMaterna com Toy Story 5 é especial: é oferecer às mães um momento de nostalgia, emoção e pertencimento, sem precisar abrir mão da presença do bebê", afirma Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia.
O conceito da sessão CineMaterna
O projeto CineMaterna adapta o ambiente de cinema para atender às necessidades de famílias com crianças pequenas, especificamente bebês de até 18 meses. O objetivo é permitir que os responsáveis acompanhem lançamentos cinematográficos em um espaço adequado.
As adaptações incluem
- Controle de som: o volume é reduzido para evitar desconforto auditivo.
- Iluminação: as luzes permanecem levemente acesas para permitir movimentação.
- Temperatura: o sistema de ar-condicionado é ajustado para um nível mais ameno.
- Mobilidade: a sala permite circulação livre e acesso facilitado para carrinhos de bebê.
Apoio e interação
A recepção do evento é conduzida por voluntárias, que orientam os pais no acesso à sala. Após a exibição, o cronograma prevê um momento de interação em uma área próxima ao cinema, destinado à troca de experiências sobre a parentalidade.
Regras de acesso e ingressos
Para o acesso, as condições estabelecidas são
- Cortesias: 10 ingressos gratuitos são reservados para as primeiras famílias com bebês de até 18 meses que chegarem ao local.
- Antecedência: a organização recomenda a chegada com 30 minutos de antecedência para a garantia das cortesias.
- Política de gratuidade: bebês de até 2 anos de idade possuem entrada livre.
- Demais espectadores: ingressos adicionais estão disponíveis para compra na bilheteria física ou nos terminais de autoatendimento do Cinépolis.
Detalhes técnicos
- Evento: CineMaterna — Toy Story 5
- Data: 14 de julho de 2026
- Horário: 14h
- Local: Cinépolis, Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas (BA)
Observação: é necessário verificar a classificação indicativa do filme antes do ingresso na sala.