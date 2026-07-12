Morre Wai Ching Ho, atriz chinesa que viveu a vilã na Marvel

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A atriz Wai Ching Ho, conhecida mundialmente por interpretar a misteriosa Madame Gao nas séries da Marvel, morreu aos 82 anos. A notícia foi divulgada por colegas de elenco nas redes sociais, que prestaram homenagens à artista. Segundo o ator Perry Yung, ela morreu de forma tranquila, dois dias após sofrer um derrame.

Reconhecida por seu trabalho em produções como Demolidor, Os Defensores e Punho de Ferro, Wai construiu uma carreira que também se destacou no teatro e em projetos literários.

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Colegas lamentaram a morte da atriz

A primeira homenagem pública foi feita por Peter Shinkoda, intérprete do vilão Nobu Yoshioka em Demolidor, que dividiu diversas cenas com Wai Ching Ho.

"Acabei de perder alguém muito especial para mim. Ela era uma das pessoas mais incríveis. Pensando alto #Gao", disse.

Pouco depois, o ator voltou a se manifestar e compartilhou imagens da atriz caracterizada como Madame Gao, lembrando a amizade construída durante as gravações.

"Nunca vou esquecer você. Aprendi algo a cada minuto com você, quando estávamos juntos dentro e fora do set. Sei o que é sabedoria — eu prestava atenção em cada palavra sua. Vamos nos encontrar novamente, minha amiga. Você era linda", afirmou.

Vilã da Marvel conquistou fãs em diferentes séries

Wai Ching Ho ficou conhecida internacionalmente ao dar vida à enigmática Madame Gao, uma das principais antagonistas de Demolidor. A personagem também fez parte do universo compartilhado das séries da Marvel ao aparecer em Os Defensores e Punho de Ferro.

A atuação da atriz ajudou a transformar Madame Gao em uma das vilãs mais lembradas das produções da Marvel para a televisão. De acordo com seus perfis nas redes sociais, Wai dividia sua rotina entre Nova York e Hong Kong, onde também mantinha uma carreira ativa nos palcos.

No fim do ano passado, esteve em cartaz com a peça Laowang, A Chinatown King Lear. Já neste ano, lançou o audiolivro da obra Aunties, ampliando sua atuação para novos projetos além da televisão.