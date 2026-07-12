Só 6 episódios: série de suspense do Prime Video é ideal para ver hoje

Domingo chegou e, com o fim de semana se despedindo, ainda dá tempo de encaixar uma boa maratona antes da rotina começar novamente.

Para quem procura uma série envolvente, cheia de suspense e que possa ser concluída no mesmo dia, A Terapia, disponível no Prime Video, é uma opção que acabou esquecida desde seu lançamento, em 2023, apesar de entregar uma trama psicológica intensa do começo ao fim.

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Com apenas seis episódios, que variam entre 42 e 55 minutos, a produção soma pouco menos de seis horas de duração. Isso faz dela uma escolha ideal para aproveitar o restante do domingo ou qualquer dia de folga, sem precisar investir vários dias para descobrir como a história termina.

Um desaparecimento que desafia a realidade

Baseada no romance de estreia de Sebastian Fitzek, A Terapia acompanha Viktor Larenz (Stephan Kampwirth), um renomado psiquiatra que vê sua vida desmoronar quando sua filha adolescente, Josy, desaparece sem deixar qualquer pista durante uma consulta médica.

Dois anos depois, ainda consumido pela falta de respostas, ele decide se isolar em uma casa de praia na fictícia ilha de Parkum. A tranquilidade, porém, dura pouco. Uma jovem chamada Anna Spiegel (Emma Bading) aparece pedindo para que Viktor seja seu terapeuta, afirmando sofrer com alucinações e escrever histórias que acabam se tornando realidade.

À medida que a mulher demonstra conhecer detalhes sobre o desaparecimento de Josy, Viktor passa a acreditar que ela pode ser a chave para solucionar o caso. Mas, conforme a investigação avança, a linha entre realidade, paranoia e manipulação psicológica começa a desaparecer.

Suspense psicológico cheio de reviravoltas

Muito mais do que um suspense sobre um desaparecimento, a série mergulha em temas como trauma, luto, saúde mental, manipulação psicológica e os limites da relação entre terapeuta e paciente.

Ao longo da narrativa, também são explorados conceitos importantes da psicanálise, como transferência e contratransferência, além dos impactos emocionais que os tratamentos provocam tanto em quem busca ajuda quanto em quem trabalha diariamente com esses conflitos.

Paralelamente, outro núcleo acompanha o psiquiatra Martin Roth (Trystan Pütter), médico que desafia os protocolos ao realizar testes com medicamentos experimentais em pacientes em coma. A ligação entre sua história e o drama vivido por Viktor demora a aparecer, aumentando ainda mais o mistério.

Sem entregar respostas fáceis, a produção conduz o público por diferentes perspectivas, levantando dúvidas constantes sobre o que realmente aconteceu, quem fala a verdade e até onde a mente humana pode ser levada pelo trauma.

Produção passou despercebida após o lançamento

Lançada pelo Prime Video em 26 de outubro de 2023, A Terapia acabou ficando ofuscada pelo grande volume de produções que chegaram ao streaming nos meses seguintes.

Mesmo assim, conquistou uma aprovação de 79% do público no Rotten Tomatoes. A série não recebeu avaliações suficientes da crítica para gerar uma porcentagem no agregador, mas a recepção dos espectadores reforça o status de obra pouco conhecida que merece uma segunda chance.

Além do suspense constante, a produção chama atenção pela fotografia, direção de arte, ambientação na ilha isolada, boas atuações e um roteiro que mantém o espectador em dúvida praticamente até seus momentos finais.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de thrillers psicológicos, histórias cheias de mistério e produções que brincam com a percepção da realidade, A Terapia é uma excelente escolha.

A curta duração permite terminar a série em um único dia, enquanto o roteiro prende a atenção com revelações, tensão crescente e reviravoltas que tornam difícil assistir apenas um episódio. É uma daquelas produções esquecidas no catálogo do Prime Video que merece entrar na lista dos fãs de suspense.