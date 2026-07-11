Netflix enfrenta queda e séries perdem até 70% do público

A Netflix continua liderando o mercado de streaming com séries que rapidamente se transformam em sucessos mundiais. No entanto, um novo levantamento mostra que manter esse público até a temporada seguinte tem se tornado um dos maiores desafios da plataforma.

Dados divulgados pela Bloomberg indicam que boa parte das produções originais da empresa registra uma queda expressiva de audiência após a estreia. Em alguns casos, a perda chega a 70% entre a primeira e a segunda temporada, refletindo uma dificuldade crescente em fidelizar os espectadores.

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Apesar do cenário preocupante, algumas séries conseguem se destacar e preservar uma parcela maior da audiência. É o caso da adaptação em live-action de One Piece, que aparece como uma exceção em meio à tendência observada pelo estudo.

Estudo mostra forte queda de audiência na Netflix

Segundo o levantamento da Bloomberg, as produções originais da Netflix perdem entre até 70% da audiência da primeira para a segunda temporada.

O caso mais extremo é Bronca, cuja segunda temporada registrou uma queda próxima a 70% em relação à estreia. Avatar: A Lenda de Aang aparece logo depois, com retração de 60%.

Já O Agente Noturno, Uma Nova Jogada e As Quatro Estações perderam cerca de 50% dos espectadores. No caso de O Agente Noturno, a terceira temporada ainda registrou uma nova queda de 35%.

One Piece é exceção entre as séries

Enquanto a maioria das produções enfrenta perdas expressivas, One Piece apresentou um desempenho mais consistente.

A adaptação baseada no mangá de Eiichiro Oda registrou uma queda de 30% entre temporadas, percentual inferior à média observada na plataforma. Mesmo assim, a série também sofreu redução de audiência, embora em um nível menor do que os demais títulos analisados.

O que explica a perda de público?

Especialistas apontam que um dos principais fatores é o longo intervalo entre temporadas. Produções que dependem de efeitos visuais complexos, além das greves recentes em Hollywood e das estratégias de lançamento adotadas pelos estúdios, fizeram com que muitas séries demorassem dois ou até três anos para ganhar novos episódios.

Outro ponto citado pelos analistas é o próprio modelo da Netflix de lançar todos os episódios de uma única vez. Segundo eles, esse formato pode acelerar a perda de interesse do público, enquanto plataformas que apostam em estreias semanais conseguem manter as séries em evidência por mais tempo.

Concorrência também influencia o cenário

Além das mudanças no consumo, o mercado de streaming está mais competitivo do que nunca. O número crescente de estreias semanais faz com que novas produções disputem constantemente a atenção dos espectadores.

Nesse contexto, manter uma série relevante durante meses — ou até anos — entre uma temporada e outra tornou-se um desafio cada vez maior, mesmo para a maior plataforma de streaming do mundo.