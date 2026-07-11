3 filmes novos e incríveis do Prime Video para sua maratona

Finalmente chegou a hora de aproveitar o tempo livre e colocar um bom filme na lista. Para quem procura novidades, o catálogo do Prime Video reúne produções para todos os gostos, desde histórias cheias de suspense até grandes dramas e aventuras de ficção científica.

Além de ampliarem o catálogo da plataforma, alguns desses títulos já aparecem entre os filmes mais assistidos do serviço de streaming. Com tantas opções disponíveis, porém, escolher o que realmente vale a pena assistir nem sempre é uma tarefa simples.

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Outro ponto que chama atenção é que os três filmes receberam elogios da crítica especializada, seja pela direção, pelas atuações ou pela construção de suas histórias. Isso faz com que eles se destaquem entre os lançamentos mais comentados do momento.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer fugir da indecisão. Afinal, uma boa curadoria faz toda a diferença na hora de encontrar produções que realmente entregam uma experiência marcante.

3 filmes para ver AGORA no Prime Video

O Drama

Cena de O Drama - Foto: Divulgação

Casamentos costumam simbolizar novos começos, mas em O Drama a proximidade da cerimônia desencadeia uma sequência de revelações capazes de mudar completamente o destino de um casal. O suspense cresce à medida que segredos inesperados colocam em xeque tudo o que os protagonistas acreditavam saber um sobre o outro.



Em O Drama, apaixonados e no meio dos últimos preparativos para o grande dia do casamento, o casal entra em conflito ao descobrirem segredos que jamais poderiam imaginar.

A imprevisibilidade do acontecimento coloca em risco toda a confiança e amor dos dois, trazendo ao longa uma nova perspectiva sobre o romantismo. Intrigados com a situação, eles passam a se perguntar se realmente conhecem um ao outro e precisam refletir sobre o futuro.

Devoradores de Estrelas

Cena de Devoradores de Estrelas - Foto: Divulgação

Combinando mistério, ficção científica e emoção, Devoradores de Estrelas acompanha uma missão que pode definir o futuro da humanidade. Enquanto tenta recuperar a própria memória, um professor descobre que carrega a responsabilidade de impedir uma catástrofe sem precedentes, em uma aventura que vai muito além da sobrevivência.



Devoradores de Estrelas acompanha a jornada inesquecível de um professor de ciências do ensino fundamental chamado Ryland Grace (Ryan Gosling). Um dia, Ryland acorda em uma espaçonave a anos-luz do planeta Terra. Sem memória alguma de quem é ou como foi parar ali, o professor se encontra numa situação inexplicável.

Aos poucos, porém, suas lembranças voltam e ele recorda que foi recrutado para uma missão especial chamada Projeto Fim do Mundo na qual ele foi enviado a 11,9 anos-luz da Terra para investigar o motivo pelo qual o Sol está morrendo na Via Láctea.

Ryland precisará recorrer aos seus conhecimentos científicos para resolver esse enigma o mais rápido possível e impedir a extinção da humanidade. O que, porém, parecia ser apenas uma trajetória solitária se transforma em uma viagem em companhia de uma amizade inesperada.

Nuremberg

Cena de Nuremberg - Foto: Divulgação

Inspirado em fatos históricos, Nuremberg se passa no pós-Segunda Guerra, em 1945, na Alemanha, durante os julgamentos homônimos realizados pelas Forças Aliadas contra o regime nazista derrotado. A trama centra-se no psiquiatra americano Douglas Kelley (Rami Malek), designado a avaliar a aptidão mental de 22 oficiais nazistas que se tornaram prisioneiros e aguardam seus julgamentos por crimes de guerra.

Ao mesmo tempo, o promotor-chefe dos Aliados Robert H. Jackson (Michael Shannon) fica encarregado da difícil tarefa de garantir que o regime nazista responda pelos horrores sem precedentes do Holocausto.

Quando Douglas Kelly se encontra com Hermann Göring (Russell Crowe), o braço direito de Hitler, uma batalha internase inicia, fazendo com que toda a sua inteligência e ideologia sejam deixadas de lado para buscar entender a verdadeira origem e natureza do mal.