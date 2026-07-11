Filme de guerra da Netflix surpreendente para ver neste sábado (11/07)

O sábado, 11, é a oportunidade perfeita para desacelerar e colocar um bom filme na lista. Para quem já assistiu aos principais sucessos da Netflix e procura uma produção diferente, Operação Final surge como uma excelente alternativa.

Inspirado em acontecimentos reais, o longa reúne ação, espionagem, drama e uma história que marcou o século XX, mas acabou ficando escondido entre os milhares de títulos disponíveis na plataforma.

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Lançado em 2018, o filme não recebeu o mesmo destaque de outras produções originais da Netflix e passou praticamente despercebido por grande parte do público.

Ainda assim, entrega uma trama baseada em uma das operações mais importantes realizadas pelo Mossad, o serviço secreto de Israel, transformando um episódio histórico em um thriller repleto de tensão, perseguições e conflitos morais.

Com 2h03 de duração, a produção é protagonizada por Oscar Isaac e Ben Kingsley e acompanha uma missão extremamente delicada: localizar, capturar e retirar clandestinamente da Argentina um dos maiores criminosos nazistas para que ele fosse levado a julgamento em Jerusalém. A narrativa equilibra reconstituição histórica, suspense policial e momentos de forte carga emocional.

Apesar de não ter conquistado grande repercussão na época do lançamento, Operação Final"continua sendo uma boa opção para quem procura um filme mais sério e intenso.

No Rotten Tomatoes, registra 60% de aprovação da crítica e 67% do público, enquanto soma nota 6,6 no IMDb, números que refletem uma recepção moderada, mas que não diminuem o interesse pela história real retratada na produção.

A história por trás de uma missão que mudou a história

A trama se passa cerca de 15 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Enquanto Adolf Hitler e outros líderes do regime nazista escaparam da Justiça por meio do suicídio, Adolf Eichmann (Ben Kingsley), considerado um dos principais responsáveis pela logística da chamada Solução Final, conseguiu fugir da Europa utilizando documentos falsos e passou anos escondido nos arredores de Buenos Aires, na Argentina.

Responsável por coordenar a deportação de milhões de judeus para campos de concentração e extermínio, Eichmann era um dos homens mais procurados do mundo.

Quando o Mossad descobre seu paradeiro, uma equipe é enviada para realizar uma missão extremamente arriscada: sequestrá-lo em território argentino e levá-lo vivo para Israel, onde responderia judicialmente pelos crimes contra a humanidade.

À frente da operação está Peter Malkin (Oscar Isaac), agente que perdeu familiares durante o Holocausto e passa a enfrentar um intenso conflito entre o desejo de vingança e a responsabilidade de garantir que Eichmann fosse julgado conforme a lei.

Por que Eichmann estava escondido na Argentina?

O filme também ajuda a contextualizar um dos capítulos mais conhecidos do pós-guerra. Após escapar da prisão no fim da Segunda Guerra Mundial, Eichmann utilizou uma rede clandestina de apoio a ex-integrantes do regime nazista para deixar a Europa.

A Argentina tornou-se um dos principais destinos de antigos oficiais nazistas durante as décadas de 1940 e 1950. Além da emissão de documentos falsos, o país oferecia condições para que muitos fugitivos reconstruíssem suas vidas longe dos julgamentos promovidos após o conflito mundial.

Foi nesse cenário que Eichmann viveu por anos sob identidade falsa até ser localizado pelos serviços de inteligência israelenses.

Espionagem, suspense e uma disputa entre justiça e vingança

Embora tenha como pano de fundo um dos episódios mais marcantes da história contemporânea, Operação Final não se limita à reconstrução dos fatos. A produção investe no suspense típico dos filmes de espionagem, acompanhando cada etapa da missão, desde a vigilância do criminoso até a complexa tentativa de retirá-lo da Argentina sem despertar suspeitas das autoridades locais ou de simpatizantes do nazismo.

Ao longo da narrativa, o diretor Chris Weitz também explora os dilemas enfrentados pelos agentes israelenses. O contato direto com um dos responsáveis pelo genocídio de milhões de pessoas coloca os personagens diante de uma difícil escolha entre agir movidos pela vingança ou garantir que a Justiça fosse feita por meio de um julgamento histórico.

Vale a pena?

Sim. Operação Final é uma excelente escolha para quem gosta de filmes de guerra, histórias inspiradas em fatos reais e narrativas que misturam espionagem, ação e drama.

Mesmo tendo sido ofuscado pelo enorme catálogo da Netflix desde seu lançamento em 2018, o longa entrega uma trama envolvente, aborda um episódio histórico pouco explorado pelo cinema comercial e oferece uma experiência diferente para quem busca algo inusitado para maratonar na plataforma no tempo livre durante o sábado.