CONFIRA LISTA COMPLETA
Emmy 2026 revela lista de indicados e disputa promete surpresas
Academia anuncia os concorrentes ao maior prêmio da TV e do streaming
A corrida pelo principal prêmio da televisão americana ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, 8. A Academia de Televisão anunciou os indicados à 78ª edição do Emmy Awards, revelando quais séries, minisséries, filmes para TV e artistas disputarão uma das premiações mais importantes da indústria do entretenimento.
A lista reúne produções que marcaram a temporada no streaming e na televisão, além de nomes consagrados e estreantes que concorrem nas principais categorias da premiação. O anúncio também começa a desenhar quais títulos chegam como favoritos e quais podem surpreender na disputa pelas estatuetas.
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A cerimônia está marcada para o dia 14 de setembro, no Peacock Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos, com transmissão a partir das 21h (horário de Brasília). A apresentação ficará a cargo de Mariska Hargitay, que se torna a primeira mulher a comandar a cerimônia em 15 anos.
Entre categorias de drama, comédia, minisséries e filmes para TV, a edição de 2026 reúne algumas das produções mais comentadas do último ano e deve impulsionar ainda mais a disputa entre grandes estúdios e plataformas de streaming.
Confira a lista completa dos indicados ao Emmy 2026
Melhor Atriz em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV
- Claire Dane - "O Monstro Em Mim"
- Sally Field - "Criaturas Extraordinariamente Brilhantes"
- Carey Mulligan - "Treta"
- Sarah Pidgeon - "Love Story"
- Sarah Snook - "All Her Fault"
Melhor Ator em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV
- Riz Ahmed - "Bait"
- Jason Bateman - "Black Rabbit"
- Charlie Hunnam - "Monstro: A História de Ed Gein"
- Oscar Isaac - "Treta"
- Matthew Rhys - "O Monstro Em Mim"
Melhor Minissérie ou Série Antológica
- "All Her Fault"
- "O Monstro Em Mim"
- "Treta"
- "DTF St. Louis"
- "Love Story: John F. Kennedy Kr & Carolyn Bessette"
Melhor Ator em Série de Comédia
- Yahya Adbdult-Matten II - "Wonder Man"
- Steve Carerel - "Rooster"
- Matthre Thys - "Widow's Bay"
- "Jason Segel - "Falando a Real"
- Martin Short - "Only Murders in the Building"
Melhor Atriz em Série de Comédia
- Quinta Brunson - "Abott Elementary"
- Ayo Edebiri - "O Urso"
- Elle Fanning - "Margô Está em Apuros"
- Lisa Kudrow - "The Comeback"
- Jean Smart - "Hacks"
Melhor Série de Comédia
- "Hacks"
- "Abbott Elementary"
- "Margô Está em Apuros"
- "O Urso"
- "Ninguém Quer"
- "Only Murders in the Building"
- "Falando a Real"
- "Widow's Bay"
Melhor Atriz em Série de Drama
- Rhea Seehorn - "Pluribus"
- Zendaya - "Euphoria"
- Keri Russell - "A Diplomata"
- Chase Infiniti - "Os Testamentos"
- Carrie Coon - "A Idade Dourada"
Melhor Ator em Série de Drama
- Noah Wyle - "The Pitt"
- Sterling K. Brown - "Paradise"
- Gary Oldman - "Slow Horses"
- Mark Ruffalo - "Task"
- Rufus Sewell - "A Diplomata"
Melhor Série de Drama
- "The Pitt"
- "Pluribus"
- "Paradise"
- "Slow Horses"
- "A Diplomata"
- "A Idade Dourada"
- "Seu Amigos e Vizinhos"
- "O Cavaleiro dos Sete Reinos"
Melhor Filme para TV
- "Chefes de Estado"
- "Miss You, Love You"
- "De Férias com Você"
- "Criaturas Extraordinariamente Brilhantes"
- "Jack Ryan de Tom Clancy - Guerra Fantasma"
Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama
- Patrick Ball - "The Pitt"
- Billy Crudup - "The Morning Show"
- Shawn Hatosy - "The Pitt"
- Gerran Howell - "The Pitt"
- Jack Lowden - "Slow Horses"
- Tom Pelphrey - "Task"
- Carlos-Manuel Vesga - "Pluribus"
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama
- Taylor Dearden - "The Pitt"
- Fiona Dourif - "The Pitt"
- Allison Janney - "A Diplomata"
- Katherine LaNasa - "The Pitt"
- Sepideh Moafi - "The Pitt"
- Julianne Nicholson - "Paradise"
- Katolina Wydra - "Pluribus"
Melhor Ator Convidado em Série de Drama
- Colman Domingo - "Euphoria"
- Ernest Harden Jr. - "The Pitt"
- Jeff Hiller - "Pluribus"
- Jeff Kober - "The Pitt"
- Jonathan Pryce - "Slow Horses"
- Bradley Whitford - "A Diplomata"
Melhor Atriz Convidada em Série de Drama
- Brittany Allen - "The Pitt"
- Tal Anderson - "The Pitt"
- Tina Ivlev - "The Pitt"
- Miriam Shor - "Pluribus"
- Merritt Wever - "A Idade Dourada"
- Shailene Woodley - "Paradise"
Melhor Ator Convidado em Série de Comédia
- Michael J. Fox - "Falando a Real"
- Brett Goldstein - "Falando a Real"
- Hamish Linklater - "Widow's Bay"
- Christopher McDonald - "Hacks"
- Rob Reiner - "O Urso"
- Connor Storrie - "Saturday Night Live"
Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia
- Leslie Bibb - "Hacks"
- Jamie Lee Curtis - "O Urso"
- Betty Gilpin - "Widow's Bay"
- Cherry Jones - "Hacks"
- Laurie Metcalf - "Hacks"
- Kaitlin Olson - "Hacks"
- Lauren Weedman - "Hacks"
Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia
- Colman Domingo - "As Quatro Estações"
- Harrison Ford - "Falando a Real"
- Paul W. Downs - "Hacks"
- Nick Offerman - "Margô Está Em Apuros"
- Stephen Root - "Widow's Bay"
- Stepehn Root - "Falando a Real"
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia
- Dale Dickey - "Widow's Bay"
- Hannah Einbinder -"Hacks"
- Janelle James - "Widow's Bay"
- Kate O'Flynn - "Widow's Bay"
- Michelle Pfeiffer - "Margô Está em Apuros"
- Megan Stalter - "Hacks"
- Jessica Williams - "Falando a Real"
Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV
- Jason Bateman - "DTF St. Louis"
- Richard Gadd - "Half Man"
- David Harbour - "DTF. St. Louis"
- Richard Jenkins - "DTF St. Louis"
- Charles Melton - "Treta"
- Nick Offerman - "Morte Fulminante"
Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV
- Linda Cardellini - "DTF St. Louis
- Dakota Fanning - "All Her Fault"
- Laurie Metcalf - "Monstro: A História de Ed Gein"
- Joy Sunday - "DTF St. Louis"
- Youn Yuh-jung - "Treta"
- Constance Zimmer - "Love Story"
Melhor Direção em Série de Drama
- Salli Richardson Whitfield - "A Idade Dourada"
- Hanelle M. Culpepper - "Paradise"
- Noah Wyle - "The Pitt"
- Vince Gilligan - "Pluribus"
- Saul Metzstein - "Slow Horses"
- Salli Richardson Whitfield - "Task"
Melhor Roteiro em Série de Drama
- "A Diplomata" - Peter Ackerman e Debora Chan
- "The Pitt" - Kirtsen Pierre-Geyman e R. Scott Gemmill
- "The Pitt" - Valerie Chu
- "Pluribus" - Vince Gilligan
- "Slow Horses" - Will Smith
- "Task" - Brad Ingelsby
Melhor Direção em Série de Comédia
- Randall Einhorn - "Abott Elementary"
- Christopher Stores - "O Urso"
- Andrew Deyoung - "A Cadeira"
- Lucia Aniello - "Hacks"
- Mary Lou Belli - "The Ms. Pat Show"
- Hilo Murai - "Widow's Bay"
Melhor Roteiro em Série de Comédia
- "Abbott Elementary" - Quinta Brunson
- "A Cadeira" - Tim Robinson e Zach Kanin
- "The Comeback" - Lisa Kudrow e Michael Patrick King
- "Hacks" - Paul W. Downs, Lucia Aniello e Jen Statsky
- "Na Mira do Júri" - Anthony King
- "Widow's Bay" - Katie Dippold
Melhor Direção em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV
- "Treta" - Jake Schreier
- "Treta" - Lee Sung Jin
- "Black Rabbit" - Jason Bateman
- "DTF St. Louis" - Steven Conrad
Melhor Roteiro em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV
- "All Her Fault" - Megan Gallagher
- "O Monstro Em Mim" - Gabe Rotter e Daniel Pearle
- "Treta" - Lee Sung Jin
- "DTF St. Louis" - Steven Conrad
Melhor Reality de Competição
- "Dancing With the Stars"
- "RuPaul's Drag Race"
- “Survivor"
- "Top Chef"
- "The Traitors"
Melhor Série de Variedades
- "The Daily Show"
- "Jimmy Kimmel Live!"
- "Last Week Tonight With John Oliver"
- "The Late Show With Stephen Colbert"
- "Saturday Night Live"