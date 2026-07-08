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Emmy 2026 revela lista de indicados e disputa promete surpresas

Academia anuncia os concorrentes ao maior prêmio da TV e do streaming

Beatriz Santos
Por
Cerimônia do Emmy 2026 está marcada para o dia 14 de setembro
Cerimônia do Emmy 2026 está marcada para o dia 14 de setembro - Foto: Valerie Macon | AFP

A corrida pelo principal prêmio da televisão americana ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, 8. A Academia de Televisão anunciou os indicados à 78ª edição do Emmy Awards, revelando quais séries, minisséries, filmes para TV e artistas disputarão uma das premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

A lista reúne produções que marcaram a temporada no streaming e na televisão, além de nomes consagrados e estreantes que concorrem nas principais categorias da premiação. O anúncio também começa a desenhar quais títulos chegam como favoritos e quais podem surpreender na disputa pelas estatuetas.

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A cerimônia está marcada para o dia 14 de setembro, no Peacock Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos, com transmissão a partir das 21h (horário de Brasília). A apresentação ficará a cargo de Mariska Hargitay, que se torna a primeira mulher a comandar a cerimônia em 15 anos.

Entre categorias de drama, comédia, minisséries e filmes para TV, a edição de 2026 reúne algumas das produções mais comentadas do último ano e deve impulsionar ainda mais a disputa entre grandes estúdios e plataformas de streaming.

Confira a lista completa dos indicados ao Emmy 2026

Melhor Atriz em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV

  • Claire Dane - "O Monstro Em Mim"
  • Sally Field - "Criaturas Extraordinariamente Brilhantes"
  • Carey Mulligan - "Treta"
  • Sarah Pidgeon - "Love Story"
  • Sarah Snook - "All Her Fault"

Melhor Ator em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV

  • Riz Ahmed - "Bait"
  • Jason Bateman - "Black Rabbit"
  • Charlie Hunnam - "Monstro: A História de Ed Gein"
  • Oscar Isaac - "Treta"
  • Matthew Rhys - "O Monstro Em Mim"

Melhor Minissérie ou Série Antológica

  • "All Her Fault"
  • "O Monstro Em Mim"
  • "Treta"
  • "DTF St. Louis"
  • "Love Story: John F. Kennedy Kr & Carolyn Bessette"

Melhor Ator em Série de Comédia

  • Yahya Adbdult-Matten II - "Wonder Man"
  • Steve Carerel - "Rooster"
  • Matthre Thys - "Widow's Bay"
  • "Jason Segel - "Falando a Real"
  • Martin Short - "Only Murders in the Building"

Melhor Atriz em Série de Comédia

  • Quinta Brunson - "Abott Elementary"
  • Ayo Edebiri - "O Urso"
  • Elle Fanning - "Margô Está em Apuros"
  • Lisa Kudrow - "The Comeback"
  • Jean Smart - "Hacks"

Melhor Série de Comédia

  • "Hacks"
  • "Abbott Elementary"
  • "Margô Está em Apuros"
  • "O Urso"
  • "Ninguém Quer"
  • "Only Murders in the Building"
  • "Falando a Real"
  • "Widow's Bay"

Melhor Atriz em Série de Drama

  • Rhea Seehorn - "Pluribus"
  • Zendaya - "Euphoria"
  • Keri Russell - "A Diplomata"
  • Chase Infiniti - "Os Testamentos"
  • Carrie Coon - "A Idade Dourada"

Melhor Ator em Série de Drama

  • Noah Wyle - "The Pitt"
  • Sterling K. Brown - "Paradise"
  • Gary Oldman - "Slow Horses"
  • Mark Ruffalo - "Task"
  • Rufus Sewell - "A Diplomata"

Melhor Série de Drama

  • "The Pitt"
  • "Pluribus"
  • "Paradise"
  • "Slow Horses"
  • "A Diplomata"
  • "A Idade Dourada"
  • "Seu Amigos e Vizinhos"
  • "O Cavaleiro dos Sete Reinos"

Melhor Filme para TV

  • "Chefes de Estado"
  • "Miss You, Love You"
  • "De Férias com Você"
  • "Criaturas Extraordinariamente Brilhantes"
  • "Jack Ryan de Tom Clancy - Guerra Fantasma"

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama

  • Patrick Ball - "The Pitt"
  • Billy Crudup - "The Morning Show"
  • Shawn Hatosy - "The Pitt"
  • Gerran Howell - "The Pitt"
  • Jack Lowden - "Slow Horses"
  • Tom Pelphrey - "Task"
  • Carlos-Manuel Vesga - "Pluribus"

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama

  • Taylor Dearden - "The Pitt"
  • Fiona Dourif - "The Pitt"
  • Allison Janney - "A Diplomata"
  • Katherine LaNasa - "The Pitt"
  • Sepideh Moafi - "The Pitt"
  • Julianne Nicholson - "Paradise"
  • Katolina Wydra - "Pluribus"

Melhor Ator Convidado em Série de Drama

  • Colman Domingo - "Euphoria"
  • Ernest Harden Jr. - "The Pitt"
  • Jeff Hiller - "Pluribus"
  • Jeff Kober - "The Pitt"
  • Jonathan Pryce - "Slow Horses"
  • Bradley Whitford - "A Diplomata"

Melhor Atriz Convidada em Série de Drama

  • Brittany Allen - "The Pitt"
  • Tal Anderson - "The Pitt"
  • Tina Ivlev - "The Pitt"
  • Miriam Shor - "Pluribus"
  • Merritt Wever - "A Idade Dourada"
  • Shailene Woodley - "Paradise"

Melhor Ator Convidado em Série de Comédia

  • Michael J. Fox - "Falando a Real"
  • Brett Goldstein - "Falando a Real"
  • Hamish Linklater - "Widow's Bay"
  • Christopher McDonald - "Hacks"
  • Rob Reiner - "O Urso"
  • Connor Storrie - "Saturday Night Live"

Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia

  • Leslie Bibb - "Hacks"
  • Jamie Lee Curtis - "O Urso"
  • Betty Gilpin - "Widow's Bay"
  • Cherry Jones - "Hacks"
  • Laurie Metcalf - "Hacks"
  • Kaitlin Olson - "Hacks"
  • Lauren Weedman - "Hacks"

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia

  • Colman Domingo - "As Quatro Estações"
  • Harrison Ford - "Falando a Real"
  • Paul W. Downs - "Hacks"
  • Nick Offerman - "Margô Está Em Apuros"
  • Stephen Root - "Widow's Bay"
  • Stepehn Root - "Falando a Real"

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia

  • Dale Dickey - "Widow's Bay"
  • Hannah Einbinder -"Hacks"
  • Janelle James - "Widow's Bay"
  • Kate O'Flynn - "Widow's Bay"
  • Michelle Pfeiffer - "Margô Está em Apuros"
  • Megan Stalter - "Hacks"
  • Jessica Williams - "Falando a Real"

Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV

  • Jason Bateman - "DTF St. Louis"
  • Richard Gadd - "Half Man"
  • David Harbour - "DTF. St. Louis"
  • Richard Jenkins - "DTF St. Louis"
  • Charles Melton - "Treta"
  • Nick Offerman - "Morte Fulminante"

Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV

  • Linda Cardellini - "DTF St. Louis
  • Dakota Fanning - "All Her Fault"
  • Laurie Metcalf - "Monstro: A História de Ed Gein"
  • Joy Sunday - "DTF St. Louis"
  • Youn Yuh-jung - "Treta"
  • Constance Zimmer - "Love Story"

Melhor Direção em Série de Drama

  • Salli Richardson Whitfield - "A Idade Dourada"
  • Hanelle M. Culpepper - "Paradise"
  • Noah Wyle - "The Pitt"
  • Vince Gilligan - "Pluribus"
  • Saul Metzstein - "Slow Horses"
  • Salli Richardson Whitfield - "Task"

Melhor Roteiro em Série de Drama

  • "A Diplomata" - Peter Ackerman e Debora Chan
  • "The Pitt" - Kirtsen Pierre-Geyman e R. Scott Gemmill
  • "The Pitt" - Valerie Chu
  • "Pluribus" - Vince Gilligan
  • "Slow Horses" - Will Smith
  • "Task" - Brad Ingelsby

Melhor Direção em Série de Comédia

  • Randall Einhorn - "Abott Elementary"
  • Christopher Stores - "O Urso"
  • Andrew Deyoung - "A Cadeira"
  • Lucia Aniello - "Hacks"
  • Mary Lou Belli - "The Ms. Pat Show"
  • Hilo Murai - "Widow's Bay"

Melhor Roteiro em Série de Comédia

  • "Abbott Elementary" - Quinta Brunson
  • "A Cadeira" - Tim Robinson e Zach Kanin
  • "The Comeback" - Lisa Kudrow e Michael Patrick King
  • "Hacks" - Paul W. Downs, Lucia Aniello e Jen Statsky
  • "Na Mira do Júri" - Anthony King
  • "Widow's Bay" - Katie Dippold

Melhor Direção em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV

  • "Treta" - Jake Schreier
  • "Treta" - Lee Sung Jin
  • "Black Rabbit" - Jason Bateman
  • "DTF St. Louis" - Steven Conrad

Melhor Roteiro em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV

  • "All Her Fault" - Megan Gallagher
  • "O Monstro Em Mim" - Gabe Rotter e Daniel Pearle
  • "Treta" - Lee Sung Jin
  • "DTF St. Louis" - Steven Conrad

Melhor Reality de Competição

  • "Dancing With the Stars"
  • "RuPaul's Drag Race"
  • “Survivor"
  • "Top Chef"
  • "The Traitors"

Melhor Série de Variedades

  • "The Daily Show"
  • "Jimmy Kimmel Live!"
  • "Last Week Tonight With John Oliver"
  • "The Late Show With Stephen Colbert"
  • "Saturday Night Live"
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Emmy 2026 premiação séries

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